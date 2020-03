L’interprofession rizicole rassure les consommateurs

Fine Hygienic Holding et Dislog Group

font don de produits d’hygiène



«Fine Hygienic Holding», l'un des groupes mondiaux leaders dans la fabrication des produits hygiéniques et de solutions de stérilisation innovantes, et «Dislog Group», leader marocain de la distribution de produits de grande consommation, font un don en nature de 150.000 unités de produits d’hygiène stérilisés (mouchoirs, papier hygiénique, papier de cuisine).

Les produits seront distribués par les deux partenaires, aux 83 provinces du Royaume à partir de ce lundi 30 mars.

S’exprimant sur ce don, M. James Michael Lafferty, PDG de Fine Hygienic Holding, basé à Dubaï, a déclaré : «En cette période de crise mondiale, il est plus important que jamais que ceux qui sont en mesure d'aider apportent leur contribution pour stopper cette pandémie. Le Maroc a toujours été proche et cher à mon cœur. J'ai vécu 5 ans dans ce pays où l'un de mes fils a vu le jour. Nous restons à la disposition des autorités marocaines en offrant tout ce qui est à notre portée pour aider à bloquer la propagation de ce virus et réduire l’impact pour les plus démunis». Fine Hygienic Holding et Dislog Group remercient les autorités marocaines pour le professionnalisme démontré lors de la gestion de la crise du COVID 19, et demeurent à la disposition de l’ensemble des provinces du Royaume pour une mobilisation totale et un engagement sans faille.



Conditions et modalités d’octroi de l’indemnité forfaitaire aux salariés en arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS



Suite aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus « La Covid19 » a été créé à l’effet de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, et de soutenir l’économie marocaine et ses acteurs face aux retombées négatives de cette pandémie.

Dans ce cadre, et après des concertations et des réunions permanentes, le Comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 DH en plus du bénéfice des prestations relatives à l’assurance maladie obligatoire et aux allocations familiales au profit des salariés, des employés sous contrat insertion et des marins pêcheurs à la part en arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020, et relevant des entreprises en difficulté, affiliées à la CNSS, et ce, pendant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020.

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que les salariés qui vont bénéficier de cette indemnité doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur des entreprises qui les emploient au niveau du portail de la CNSS, certifiant l’arrêt total ou partiel d’activité induit par la pandémie du Coronavirus. Par conséquent, tout salarié ayant abandonné sciemment son emploi ne bénéficiera pas de l’indemnité suscitée.

Aussi, un audit de l’ensemble des opérations réalisées par la CNSS dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, sera effectué par l’Inspection générale des finances. Toute infraction sera sanctionnée, a annoncé le ministère des Finances.