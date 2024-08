L'insatiable Leverkusen remporte la Supercoupe d'Allemagne

Après le premier titre de champion de son histoire et la Coupe d'Allemagne, Leverkusen s'est offert un troisième trophée en 2024 en remportant la Supercoupe d'Allemagne aux tirs au but face à Stuttgart (2-2, 4-3 t.a.b), samedi dans sa BayArena.



En infériorité numérique dès la 37e minute après l'exclusion de Martin Terrier, les hommes de Xabi Alonso ont arraché l'égalisation à 2-2 à la 88e minute. A l'issue des tirs au but, ils remportent leur première Supercoupe d'Allemagne.



Le Bayer, sacré champion pour la première fois de son histoire en avril, avait également remporté la Coupe d'Allemagne. C'est donc son dauphin en championnat, Stuttgart, que Leverkusen affrontait.



Auteur de 21 buts la saison dernière avec Leverkusen, Victor Boniface a ouvert le score dès la 11e minute en poussant au fond des filets une tête d'Edmond Tapsoba qui semblait de toute façon prendre le chemin du but.



Enzo Millot, médaillé d'argent avec l'équipe de France aux JO de Paris, a égalisé dans la foulée pour Stuttgart (15e) d'une frappe du gauche.



Un autre Français, Martin Terrier, n'a pas eu le loisir de marquer. L'ancien Rennais a reçu un carton rouge direct pour une grosse semelle sur Ermedin Demirovic (37e).



En supériorité numérique, Stuttgart a pris l'avantage grâce à deux joueurs qui venaient d'entrer en jeu. Frans Krätzig a donné la balle du 2-1 à Deniz Undav (63e).

Mais Xabi Alonso a répondu au coaching de Sebastian Hoeness. Les entrants Alejandro Grimaldo, à la passe, et Patrik Schick, buteur, ont permis au Bayer d'arracher l'égalisation à la 88e (2-2).



A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont passées directement aux tirs au but. Le gardien du Bayer Lukas Hradecky a repoussé la tentative de Krätzig et Silas Katompa Mvumpa a expédié la sienne au-dessus de la cage.



Leverkusen, seulement battu la saison dernière par l'Atalanta en finale de la Ligue Europa, commence la saison comme il a fini la précédente, en ne laissant rien à ses adversaires.