L'industrie automobile marocaine expose son savoir-faire à Istanbul

Des représentants de l'industrie automobile marocaine explorent les opportunités de coopération avec leurs homologues turcs et internationaux, tout en exposant leurs produits et services, à l'occasion du Salon international "Automechanika Istanbul 2024", qui a ouvert ses portes jeudi.



La participation marocaine à cette manifestation internationale (23-26 mai), organisée par le groupe turc Tüyap Exhibitions en partenariat avec le salon allemand de Francfort (Messe Frankfurt), offre l'opportunité aux constructeurs marocains de promouvoir leurs compétences et les progrès réalisés par l'industrie automobile au Maroc au cours des dernières années, ainsi que de mettre en avant le label "Made in Morocco".



Le Maroc occupe une place de choix au sein du Salon avec un stand d'envergure mis en place par l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile (AMICA), regroupant une dizaine d'entreprises opérant dans divers secteurs de l'industrie, notamment les pièces détachées, les câblages électriques et les composants de véhicules.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable du secteur des pièces détachées à l'AMICA, Adil Rais, a souligné l'importance de la participation des entreprises marocaines aux principaux salons internationaux afin de mettre en avant leur savoir-faire. Les acteurs marocains du secteur cherchent aujourd'hui à s'ouvrir sur de nouveaux marchés, particulièrement en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, tout en renforçant leur position sur leurs marchés traditionnels, a expliqué M. Rais, affirmant que les constructeurs sont capables de fabriquer des produits de haute qualité et de les exporter vers toutes les régions du monde.



Le stand de l'AMICA à "Automechanika Istanbul" est ouvert et partagé par les entreprises marocaines présentes, pour mettre en avant la "relation étroite" qui lie les acteurs de l'industrie automobile au Royaume, a-t-il ajouté, assurant que le concours des efforts de l'ensemble de ces acteurs permettra de renforcer les chiffres des exportations du secteur.



Au cours des dernières années, le Maroc a réussi à établir une base industrielle solide dans le secteur de l'automobile, soutenue par une infrastructure logistique développée comprenant des ports majeurs comme Tanger Med, ainsi que des acteurs du transport routier qui disposent d'une vaste expertise dans l'expédition des produits de l'industrie automobile vers l'Europe, a étayé M. Rais.



Le Salon "Automechanika Istanbul" est l'une des manifestations mondiales de premier plan dans le domaine de l'industrie automobile, réunissant plus de 1.400 exposants de 41 pays. Les organisateurs s'attendent à accueillir plus de 60.000 professionnels au cours de cette édition.