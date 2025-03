L’exposition "Moments suspendus" de Miguel Milló : Une invitation à l’échange culturel entre le Maroc et le Mexique

L’exposition "Moments suspendus" de l’artiste mexicain Miguel Milló, organisée par l’ambassade du Mexique au Maroc et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), offre un espace propice à l’échange culturel entre le Mexique et le Royaume.



Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 avril au campus de Rabat de l’UM6P, représente à la fois un moment de partage entre les peuples mexicain et marocain, et une invitation à une meilleure connaissance mutuelle à travers la créativité artistique.



Fruit d’une collaboration également avec l’Université ibéro-américaine de Mexico et le Studio Miguel Milló, cette initiative artistique célèbre les liens d’amitié et les similitudes culturelles entre les deux pays, illustrés par l’hommage rendu à cette occasion au caftan marocain, élément emblématique du riche patrimoine culturel du Maroc.



Plus qu'une simple exposition, il s'agit d’une expérience artistique innovante, offrant aux visiteurs une immersion à la croisée de plusieurs disciplines : photographie, littérature, design de mode et technologie.



Les œuvres de Miguel Milló, dont la splendeur et l’originalité lui ont valu une reconnaissance internationale, incarnent une interprétation singulière du corps humain et de sa fusion avec les éléments de la nature.



La magie de "Moments suspendus" réside dans l’interaction entre l’art de Milló, représenté à travers 12 photographies imprimées sur tissu, et la créativité d’un groupe d’étudiants talentueux de l’Université ibéro-américaine de Mexico, qui proposent trois expériences complémentaires, dont la première représente une installation de vidéo-mapping sophistiquée où l'intelligence artificielle donne mouvement et profondeur aux photographies.



Il est question également d’une réinterprétation textile de ses œuvres à travers 12 caftans, confectionnés à partir de textiles nobles et durables, en hommage à cet habit traditionnel marocain, ainsi que de 12 récits littéraires, inspirés des œuvres de l’artiste, qui enrichissent leur interprétation par l’écriture.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion du vernissage de cette exposition, l'ambassadeure du Mexique au Maroc, Mabel Pilar Gomez Oliver, a souligné que cette exposition, qui est une invitation à mieux connaître le Mexique, tend à jeter des ponts de dialogue entre les deux pays au-delà de la culture.



Mme Gomez Oliver a relevé que l’œuvre de Miguel Milló, représentant le corps humain avec des teintures naturelles, a inspiré un groupe d'étudiants de l'Université ibéro-américaine de Mexico pour la production d’un ensemble de textes et de micro-récits permettant au grand public de découvrir le monde de ce célèbre artiste à travers la littérature.