L'exposition "La Vilaine Lulu", au musée YSL-Marrakech

Festival



La 38ème édition du Festival des arts et de la culture de Jerash (Jordanie) aura lieu du 24 juillet au 3 août, a annoncé le Haut comité du festival.

Placée sous le thème "La promesse continue", cette édition connaîtra la participation de 25 troupes de 40 pays, représentant leur folklore et leur patrimoine, et sera caractérisée par plusieurs programmes et pièces de théâtre dédiés aux enfants.

Le programme de cette édition comprend des activités culturelles et artistiques (théâtre, poésie et arts plastiques), en collaboration avec des organismes artistiques et culturels locaux, ajoute-t-on.

Par ailleurs, le festival sera marqué par l'organisation du 12ème Congrès intellectuel arabe, en partenariat avec la Société philosophique jordanienne et sous le thème "Renouveau de la pensée de la renaissance", note le communiqué, ajoutant que ce congrès verra la participation d’une élite de penseurs, philosophes et chercheurs arabes spécialisés dans la pensée arabe moderne et contemporaine.

Autre temps fort de cette 38ème édition: l'organisation du festival de monodrame, qui verra une participation jordanienne et arabe, et d’une rencontre dédiée à la flûte.

Les soirées poétiques seront rehaussées par la participation de 31 des plus importants poètes arabes, notamment Adonis, Ahmed Al-Chahaoui, Ali Fawaz, Dakhil Al-Khalifa et Abdallah Aissa. Plusieurs forums auront également lieu, dont le forum d’art plastique et celui de sculpture, outre l’organisation du prix Khalil Qandil de la nouvelle.

Une exposition dédiée aux industries culturelles et créatives sera organisée en marge du festival, considéré comme l’une des plus grandes manifestations culturelles en Jordanie, permettant aux créateurs d’exposer leurs travaux et réalisations culturelles.