L'exposition "Chuchotements" de Houda Benjelloun, un appel à la méditation sur l'existence

L'artiste peintre Houda Benjelloun a présenté, au Centre culturel Agdal, l'exposition "Chuchotements", un appel à la méditation sur les différentes dimensions de l'existence.



S'inscrivant dans le cadre de la 17ème édition du Festival du Printemps Agdal-Riyad, cet événement a été l'occasion pour l’artiste basée à Rabat de présenter une série de peintures captivantes par leurs couleurs et leurs techniques mixtes.



L’exposition "Chuchotements" dévoile les messages de la peintre sur plusieurs sujets, notamment les trois dimensions de la vie (passé, présent et futur) et sensibilise à l'importance de la protection de l’environnement et de la gestion optimale des ressources en eau.



A cet égard, l'artiste a confié à la MAP qu'elle souhaite à travers l'exposition "Chuchotements" mettre l’accent sur les différentes dimensions de "notre existence et sur l'importance de préserver notre environnement", estimant que ses œuvres sont une réflexion sur "notre passé, notre présent et notre futur, et un appel à la conscience collective".



Houda Benjelloun a dit privilégier une approche audacieuse dans le choix des thématiques et des couleurs, notant que chaque toile recèle un message propre destiné au grand public.

Elle a ainsi fait part de sa joie de participer, pour la deuxième fois, au Festival du Printemps Agdal-Riyad, formant le vœu de voir ce genre d'initiatives artistiques se dupliquer pour promouvoir l'art en général et la créativité artistique des talents en herbe en particulier.



Née à Rabat en 1990, Houda Benjelloun est une artiste plasticienne autodidacte et technicienne en électroradiologie médicale. Sa passion pour l'art l'a conduite à explorer des techniques uniques, faisant d'elle la première artiste plasticienne à peindre sous l'eau et à une altitude de 900 mètres dans le ciel.



Le Festival du Printemps Agdal-Riyad, organisé par le Conseil de l'arrondissement de l'Agdal-Riyad sous le thème "Rabat, terre de lumières et de métissage des cultures", s'inscrit en droite ligne des Hautes Directives Royales faisant de Rabat une ville lumière et vise à mettre à l'honneur le patrimoine immatériel du Royaume.



Le Festival a connu une programmation diverse, notamment des séminaires, des spectacles artistiques, des lectures de poèmes, des vernissages, des compétitions sportives, des activités de divertissement ciblées, des ateliers destinés aux enfants et jeunes, ainsi que des initiatives sociales et humanitaires