L'ensemble musical maroco-italien “Fawda Group” émerveille les mélomanes à Addis-Abeba

L’ensemble musical maroco-italien «Fawda Group» alliant gnawa, jazz et musiques électroniques a émerveillé mercredi dernier les mélomanes sur la scène du Centre culturel italien d’Addis-Abeba. Lors de ce spectacle initié par les ambassades du Maroc et d’Italie en Ethiopie, le Marocain Reda Zine avec sa voix sublime, a su emporter l’assistance dans un voyage avec des chants puisés dans le répertoire gnaoui sur une scène où se mêlent les sons du guembri, percussions et musique électronique. « Fawda Group» avec le chanteur Reda Zine au guembri, Fabrizio Puglisi au piano, Danilo Mineo aux percussions et Martino Bisson sur l'électronique, a gratifié, dans une salle archicomble, des mélomanes éthiopiens, marocains, italiens, européen et africains, par des chants gnaouis ouverts sur le jazz et musiques électroniques et alliant tradition et innovation.

«Notre groupe comme projet musical basé en Italie, représente aussi bien la communauté marocaine en Europe qu’en Afrique» et «j’ai énormément de plaisir pour se produire à Addis-Abeba, la capitale de l’Afrique», s’est réjoui Reda Zin dans une déclaration à la MAP. Avec le retour du Maroc à l’Union africaine, «on a beaucoup d’espoir dans la coopération Sud-Sud au niveau culturel», a dit l’artiste marocain. «On a beaucoup de privilège d’être ici pour présenter notre patrimoine avec toute l’ouverture possible qui peut y avoir sur les musiques actuelles, le jazz, la musique électronique tout en gardant l’élément spirituel fondamental, à savoir les racines de notre pays, le Maroc». C’est pour cette raison qu’on a aussi invité des musiciens de la scène locale et c’est un grand honneur de représenter le Maroc et l’Italie pour promouvoir ce dialogue culturel à Addis-Abeba.

Cette soirée artistique s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti Mme Nezha Alaoui M'hammdi et de diplomates accrédités à Addis-Abeba.