L’énergie, un facteur déterminant de la compétitivité et de la décarbonation

L'énergie représente aujourd'hui un facteur déterminant de la compétitivité et de la décarbonation, a affirmé, mercredi à Casablanca, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.



S’exprimant lors d’un panel sous le thème "Décarbonation et efficacité énergétique et hydrique pour l’industrie" tenu dans le cadre de la 1ère édition de la Journée nationale de l'industrie, M. El Hafidi a souligné que le secteur énergétique est responsable de 3 quarts des émissions de gaz à effet de serre (GES), notant qu’une politique énergétique adéquate permettra d’assurer la compétitivité de l’économie marocaine, et de réduire la dépendance extérieure, rapporte la MAP.



"Le mix énergétique au Maroc est tellement diversifié qu’il faut commencer à répondre à la nécessité de concilier entre la compétitivité et la décarbonation", a-t-il dit, ajoutant que la véritable problématique aujourd’hui est celle de préparer les acteurs industriels à la contribution à l’efficacité énergétique.



A présent, l’industrie marocaine consomme 20% de l’énergie totale produite au Maroc, dont seulement 62% est destinée aux produits pétroliers et 30% à l’électricité, a relevé M. El Hafidi.



Et d’ajouter que "ces 30% de l’électricité consommée par l’industrie marocaine représentent 35% de l’électricité produite au niveau national, avec pas plus de 30% de l’énergie renouvelable, et 70% de l’énergie grise. La conclusion aujourd’hui est que l’industrie marocaine constitue un grand défi face à la décarbonisation".



Il a ainsi souligné que les stratégies d’efficacité énergétique permettent d’optimiser les niveaux de consommation et d’émissions, rappelant que le Maroc a pu tirer des leçons des anciennes crises, dont celle de 2022 qui a constitué le quatrième choc pétrolier, et a compris qu’il faut revoir le modèle énergétique, et principalement le mix énergétique, améliorant ainsi ses performances en termes d’émissions, d’indépendance extérieure et de compétitivité du secteur énergétique.



À cet égard, M. El Hafidi a fait valoir que la réussite d’une stratégie d’efficacité énergétique et de décarbonation nécessite le renforcement de l’indépendance du Maroc en matière d’énergie, à travers la valorisation des énergies dont le pays dispose, précisant que le Maroc ambitionne d'augmenter la part des énergies renouvelables à 54% dans la puissance globale installée à l'horizon 2030.



Cet événement, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), réunit les ministères, les institutionnels concernés, les fédérations professionnelles et les opérateurs privés, et servira de plateforme d'échange sur les enjeux stratégiques de développement du secteur et les priorités de la nouvelle stratégie industrielle.