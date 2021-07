L’ encours de crédit bancaire atteint 949,5 MMDH à fin mai

L’ encours du crédit bancaire s’est établi à 949,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de 2021, en hausse de 2,5% par rapport à fin mai 2020, ressort-il du tableau de bord “Crédits et dépôts bancaires” de Bank Al-Maghrib (BAM). Par agent économique, le crédit aux entreprises non financières (ENF) privées s’est élevé à 443 MMDH, en accroissement de 1,8%, résultant principalement de la hausse de 5,5% des facilités de trésorerie qui leur ont été accordées, précise BAM. En revanche, les prêts à l’équipement et à l’immobilier ont accusé des baisses respectives de 5,4% et de 3,7%, relève la même source. Les crédits aux ménages ont enregistré, quant à eux, une hausse annuelle de 5,8% à 360 MMDH au titre des cinq premiers mois de l’année, traduisant essentiellement une augmentation de 6,8% des prêts à l’habitat. Le crédit à l’habitat s’est chiffré à 229 MMDH, le financement participatif sous forme notamment de Mourabaha immobilière, étant établi à 13,2 MMDH au lieu de 8,7 MMDH une année auparavant. S’agissant des dépôts auprès des banques et des banques participatives, ils ont enregistré une hausse de 6,2% à 1.012,3 MMDH à fin mai 2021, dont 188,8 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Les dépôts des ménages ont augmenté de 4,9% à 764,7 MMDH et ceux des ENF privées de 5,8% à 147,6 MMDH, fait savoir BAM, ajoutant que les taux de rémunération des dépôts à terme ont reculé de 25 points de base à 2,48% pour ceux à 12 mois et de 8 points à 2,13% pour ceux à 6 mois. Pour les comptes d’épargne, leur taux minimum de rémunération a été fixé à 1,03% pour le deuxième semestre 2021, soit un repli de 24 points de base comparativement au semestre précédent.