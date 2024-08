L'encouragement des MRE à investir dans la région de Rabat-Salé-Kénitra au menu d'une table-ronde

Une table-ronde axée sur diverses thématiques intéressant les Marocains résidant à l'étranger a été organisée, mardi, à l'initiative de l’Agence Urbaine de Rabat-Salé, en vue d'encourager les MRE à monter des projets d'investissement dans la région.



Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par le Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville sous le thème "l’Urbanisme et l’habitat au service des Marocains du monde", vise à faire connaître les services offerts par l’Agence ainsi que les nouveautés du secteur de l’habitat et de l’urbanisme dans le Royaume.



La table-ronde aspire aussi à rapprocher les services de l’Agence urbaine des Marocains du monde au niveau territorial, l'objectif étant de mettre en œuvre la politique urbaine publique et d'être à l’écoute des préoccupations des MRE afin de les inciter à investir dans la région, a indiqué la directrice de planification et de gestion urbaines à l'Agence, Najoua Filali.



Elle évoqué, en ce sens, différents services offerts par l’Agence visant la simplification de la procédure de délivrance des autorisations, de construction et d'aménagement des lots et des lotissements, ainsi que la mise en conformité des biens immobiliers avec les plans de construction, rapporte la MAP.



Les services fournis par l’Agence, a précisé la responsable, comprennent également la délivrance de la note de renseignement urbanistique désormais accessible en ligne, le salon virtuel qui permet aux MRE l'accès à l'information et la visualisation des plans d’aménagement approuvés, en plus du géoportail dédié à l’investissement, qui met en lumière les perspectives d’investissement dans le domaine de compétence de l’Agence urbaine, que ce soit dans l’habitat, l’économie ou les services.



Mme Filali est revenue, par la même occasion, sur la politique nationale de l’habitat, tout particulièrement le Programme d'aide directe au logement 2024-2028, qui ambitionne de renouveler l'approche d'aide à l'accès à la propriété et à soutenir le pouvoir d'achat des ménages en offrant une aide financière directe à l'acquéreur qu'il soit établi au Maroc ou à l'étranger.



Pour rappel, la plateforme lancée dans le cadre du Programme d’aide directe au logement a reçu 84.000 demandes, dont 22% des Marocains résidant à l'étranger.