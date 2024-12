L'émissaire de l'ONU à Damas

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé dimanche à Damas, a indiqué sa porte-parole, sans dévoiler son programme.



"Il vient d'arriver" et "devrait parler à son arrivée", a déclaré Jenifer Fenton à l'AFP, sans toutefois préciser s'il allait rencontrer Abou Mouhammad al-Jolani, le chef de la coalition armée dominée par des islamistes qui a pris le pouvoir en Syrie.



M. Pedersen a appelé ces derniers jours à la mise en place d'une transition "inclusive" pour éviter une "nouvelle guerre civile" en Syrie.



En Jordanie, pays voisin de la Syrie, il a participé samedi à des discussions réunissant des diplomates américains, arabes, européens et turcs, qui ont convenu que le processus de transition doit "être dirigé (...) par les Syriens eux-mêmes et aboutir à un gouvernement inclusif, non sectaire et représentatif", selon un communiqué conjoint.