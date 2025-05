L'émissaire américain pour la Syrie rencontre le président syrien après la levée des sanctions

L'émissaire américain pour la Syrie a annoncé avoir rencontré samedi à Istanbul le président syrien par intérim après la levée des sanctions américaines envers Damas.



"Aujourd'hui, j'ai rencontré le président syrien Ahmad al-Chareh et le ministre des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani à Istanbul afin de mettre en oeuvre la décision audacieuse du président Trump d'ouvrir la voie à la paix et à la prospérité en Syrie", a affirmé l'ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Thomas Barrack, dans un communiqué.



"J'ai souligné que la levée des sanctions contre la Syrie préserverait l'intégrité de notre objectif principal - la défaite durable de Daech - et offrirait au peuple syrien une chance d'un avenir meilleur", a ajouté l'émissaire américain.



M. Barrack a également félicité le président syrien "pour les mesures concrètes prises en vue de la mise en oeuvre des recommandations du président Trump concernant les combattants terroristes étrangers, les mesures de lutte contre Daech, les relations avec Israël et les camps et centres de détention dans le nord-est de la Syrie".



Le président syrien a rencontré l'émissaire américain en compagnie de son ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a affirmé la présidence syrienne dans un communiqué. M. al-Chareh a effectué une visite surprise samedi à Istanbul et rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan.



Ankara est un ferme soutien du nouveau pouvoir syrien et plaide auprès de la communauté internationale en faveur de la levée des sanctions infligées à Damas du temps de Bachar al-Assad.