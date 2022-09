"L’égarée : Jrada Malha" de Driss Roukhe projeté en avant-première à Paris

Le film marocain "L’Egarée : Jrada Malha", réalisé par Driss Roukhe, a été projeté, vendredi soir en avant-première à Paris, dans le cadre de sa première sortie aux salles de cinéma en France.



Le long-métrage a été projeté au Grand Rex à Paris, le plus grand cinéma d’Europe, en présence du réalisateur du film, de plusieurs acteurs et du producteur.



La sortie du film en France coïncide avec son entrée en compétition à la 22ème édition du Festival national du film, qui se tient du 16 au 24 septembre à Tanger.



Le long-métrage a reçu plusieurs distinctions: Prix du jury du meilleur long-métrage (fiction) au Toronto Film Channel (Canada) et prix du meilleur réalisateur au Festival international d’Alexandrie du film méditerranéen (Egypte).



"L’égarée : Jrada Malha" est sélectionné dans des festivals internationaux et prestigieux du film tels que Buffalo International Film Festival (Etats-Unis), The Netherlands Film Festival (Pays-Bas), Festival international du film d’auteur à Rabat (Maroc), Durban International Film Festival (Afrique de Sud), Montreal Independent Film Festival (Canada), Abuja International Film Festival (Nigéria) et de nombreux festivals arabes et internationaux du film.



Le film "Jrada Malha" est un thriller psychologique de 125 minutes qui raconte l’histoire de Ranya, une jeune femme qui se retrouve au centre d’un complot. Elle a été "programmée" et manipulée par les membres d’une mystérieuse organisation, pour servir dans une expérience menée par ces personnes dans un but bien précis.



Dépouillée de ses souvenirs, avec une mémoire confuse, Ranya décide de partir à la recherche de sa vraie vie perdue dans un complot visant à gouverner le monde en conditionnant des personnalités de haut rang. Un système bien conçu pour surveiller, gouverner et régner.



Les acteurs principaux du film, réalisé par Driss Roukhe, qui a co-écrit le scénario avec Adnane Mouhejja, sont Mouna R’miki, Adnane Mouhejja, Driss Roukhe, Abderrahim El Meniari, Fatima Zahra Bennacer et Khansa Batma.