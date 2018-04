L’économie solidaire au cœur de la Rencontre pour la création à Agdez

Et de cinq pour la Rencontre d’Agdez pour la création. Cette manifestation qui se déroule cette année, du 5 au 8 avril courant, sous le thème «L’économie solidaire, un levier de développement durable», promet des sujets riches et diversifiés. La petite et jolie ville d’Agdez (60 km de Ouarzazate) sera donc un carrefour, quatre jours durant, de tous les intéressés par cette thématique.

Organisée à l’initiative de l’Association «Awtad», en partenariat avec le conseil provincial de Zagora et la commune territoriale d’Agdez, cette rencontre prévoit nombre d’activités mettant en avant les volets à la fois socioéconomique, culturel, artistique et sportif. De quoi animer toute une province.

Les rubriques s’assignent comme objectif la promotion de l’économie sociale et solidaire, à travers la mise en œuvre de la coopération et des partenariats entre les différents acteurs, par le biais de fusions et de réseautages, ainsi que le renforcement des actions de marketing et de communication et l’échange d’expertises.

Ce rendez-vous qui est aussi une occasion de mettre en valeur des produits de terroir, vu leur rôle socioéconomique, entend, selon un communiqué, réactualiser les bases de données relatives à ce domaine et la mise à disposition d’une exposition provinciale permettant à une vingtaine de coopératives et groupements à intérêts économiques d’offrir au public leurs produits.

Dans ce contexte, la Rencontre prévoit une conférence autour de la thématique de cette rencontre (ESS), animée par des spécialistes, en plus d’ateliers de formation sur les techniques de promotion, de commercialisation et de mobilisation de fonds, et les voies alternatives pour mettre en avant ce secteur, susceptible de contribuer au développement durable.

Au niveau artistique, il y a lieu de souligner la présence de troupes populaires locales d’Ahwach, Rokba, Ahidous, ainsi que le groupe amazigh Izumal Freedom et le chanteur Nasr Mégri. Outre des activités récréatives en faveur des enfants de cette petite ville, cette édition envisage d’organiser la deuxième édition du Marathon des oasis sur 15 km. De quoi séduire les amateurs des courses.