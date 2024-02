L’avenir de la santé connectée au centre du Forum maroco-belge à Rabat

Explorer les défis et les opportunités inhérents à la transition que connaît le secteur de la santé au Maroc en mettant un accent particulier sur la digitalisation et la durabilité. Tel était le but du Forum maroco-belge qui s’est tenu récemment à Rabat.



Placée sous le thème « Le futur des infrastructures de santé : Digitalisation et durabilité, échanges croisés Bruxelles-Maroc », cette importante rencontre internationale a réuni plusieurs acteurs majeurs de l’écosystème de la santé au Maroc et en Belgique dans une ambiance conviviale et professionnelle.



Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc Rabat-Salé-Kénitra (CGEM RSK), en collaboration avec la Représentation économique bruxelloise de l’ambassade de la Belgique à Rabat, cet événement a donné lieu à une riche discussion entre les participants favorisant ainsi de longs moments d’échanges entre les représentants d’entreprises marocaines et leurs homologues belges opérant dans le secteur de la santé.



Des interventions de qualité d’intervenants de haut niveau, ayant des connaissances avérées dans les domaines de la santé et de la technologie, qui ont permis une très grande richesse de débats et d'échanges. Et surtout d’offrir aux participants « une opportunité unique de promouvoir le partage de connaissances, de favoriser les collaborations et de stimuler l'innovation dans le secteur de la santé », comme l’avaient promis quelques jours plus tôt les organisateurs.



En plus d’analyser les opportunités et les défis associés à la digitalisation et à la durabilité au niveau des infrastructures de santé, les intervenants ont aussi partagé leurs expériences dans bien de volets comme le Building Information Modeling (BIM), la gestion numérique des actifs et des ressources énergétiques, la transformation digitale des processus médicaux ou encore la gestion efficace des données de santé.



En plus de faciliter les échanges entre Rabat-Salé-Kénitra et Bruxelles, qui est considérée comme pionnière en matière de durabilité des bâtiments dans le domaine de la santé, ce forum a également permis d’instaurer un dialogue constructif entre les professionnels de la santé, les décideurs, les entreprises et les centres de recherches du Maroc et de la Belgique », ont noté les organisateurs indiquant que les interventions des uns et des autres ont permis d’explorer les solutions innovantes et connectées. Et, donc, de mettre en lumière les dernières avancées technologiques et les pratiques durables dans le domaine de la santé.



Les constructions dans le domaine de la santé florissent au Maroc suite à la généralisation de la couverture médicale. Pour Mme Bouthayna Iraqui Houssaini, présidente de la CGEM Rabat-Salé-Kénitra, il est impératif « de réfléchir à comment on construit les bâtiments destinés à la santé » et les experts belges ont été invités à partager leur expertise sur la durabilité des infrastructures de santé.



A noter que les échanges se sont poursuivis par la suite via une session d’« Afterwork » dont l’objectif principal était d’encourager les partenariats et les investissements bilatéraux dans le secteur de la santé.



A souligner que cette séance a été rehaussée par la présence de M. Rudi Vervoort, ministre-président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’image de Bruxelles et de Mme. Ans Persoons, secrétaire d’Etat chargée de l’Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente.



Alain Bouithy