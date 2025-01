L'attaquant égyptien Omar Marmoush signe à Manchester City jusqu'en 2029

Manchester City a recruté jeudi l'Egyptien Omar Marmoush, actuel deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort, pour diversifier ses options au poste d'avant-centre, ont annoncé les Citizens dans un communiqué.



Le prolifique attaquant de 25 ans s'est engagé pour quatre saisons et demie, a précisé Manchester City, soit jusqu'à l'été 2029. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon les presses allemande et britannique, il atteint entre 70 et 80 millions d'euros (dont 5 millions d'euros de bonus).

Il s'agit de la troisième recrue hivernale du club mancunien, après les défenseurs centraux ouzbek Abdukodir Khusanov et brésilien Vitor Reis.



La signature de l'attaquant égyptien intervient elle quelques heures après la défaite des Citizens sur la pelouse du Paris SG (4-2), qui plonge le club anglais (8 points) au bord de l'élimination en Ligue des champions, avec l'obligation de s'imposer dans une semaine à domicile contre Bruges pour se qualifier in extremis pour les barrages.



Omar Marmoush arrive en doublure ou comme concurrent d'Erling Haaland, choix numéro un et quasiment unique pour l'entraîneur Pep Guardiola cette saison, qui a prolongé la semaine dernière son bail avec les Citizens jusqu'à l'été 2034.



Le manager espagnol ne disposait plus d'autre option véritable depuis le départ de Julian Alvarez, l'été dernier à l'Atlético Madrid. Le club avait aussi vendu le prometteur Liam Delap, parti à Ipswich.



Après un début de saison canon (10 buts en 5 matches), Haaland n'a plus affiché le même rendement pour les quadruples champions d'Angleterre en titre, 5e après 22 journées de Premier League.



Marmoush a lui porté l'Eintracht Francfort à la troisième place de la Bundesliga (36 points, neuf de moins que le leader munichois) avec ses 15 buts (un de moins que Harry Kane) et ses 9 passes décisives.



L'international égyptien a fait ses classes à Wolfsburg, où il a commencé par évoluer dans l'équipe réserve pendant trois saisons, avant de rejoindre l'équipe première à l'été 2020.

Le club de Basse-Saxe l'a prêté une saison et demie (Sankt Pauli en 2e division et Stuttgart en Bundesliga) avant de le laisser partir libre à l'été 2023 à Francfort.