L’art de la reliure marocaine à l’honneur dans une exposition à la Bibliothèque nationale du Qatar

L’exposition "L’art de la reliure marocaine" a été inaugurée, mardi, à la Bibliothèque nationale du Qatar, mettant en lumière l’histoire riche de l'art de la reliure et la fabrication des livres au Maroc.



Cette exposition, qui s’inscrit dans le cadre de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, se poursuivra jusqu’au 26 avril. Elle présente également une collaboration avec cinq artistes qataris qui ont créé de nouvelles œuvres inspirées par les arts et le patrimoine marocains, renforçant le dialogue et consolidant les liens historiques profonds entre les deux pays.

Ces œuvres offrent une vision contemporaine qui célèbre la richesse et l’ancienneté du patrimoine marocain.



En ouverture de cet évènement, le ministre d’État qatari et président de la Bibliothèque nationale, Hamad Ben Abdelaziz Al-Kawari, a souligné que l’exposition est une véritable aubaine pour le public de plonger dans les traditions millénaires de la reliure marocaine.



En effet, l’exposition met en avant les arts de la fabrication des livres qui ont prospéré pendant des centaines d’années dans le monde islamique, célébrant ainsi un patrimoine partagé, a-t-il souligné, ajoutant que l’accueil de cet évènement par la Bibliothèque nationale reflète son engagement ferme à renforcer les relations maroco-qataries à travers l’échange culturel.



En plus de mettre en valeur des manuscrits exceptionnels, l’exposition dévoile certains des plus anciens manuscrits marocains de la collection de la bibliothèque, écrits en belle écriture marocaine de la ville de Fès. Elle présente également les matériaux naturels utilisés dans la fabrication des livres, tels que les encres, les parfums et les colorants dérivés de plantes et de pierres naturelles.



Le premier jour de l’exposition a attiré un grand nombre de visiteurs qui ont pu apprécier une immersion dans les différentes étapes de la production de livres manuscrits, depuis l’acquisition des matières premières comme les cuirs et les encres, jusqu’à la copie des textes par des calligraphes professionnels et le processus de reliure.