L'armée ukrainienne affirme avoir repris le village d'Andriïvka près de Bakhmout 

L'armée ukrainienne a annoncé vendredi matin avoir repris le village d'Andriïvka, à quelque dix kilomètres au sud de la ville dévastée de Bakhmout sur le front est, après un démenti la veille de propos dans ce sens de la vice-ministre ukrainienne de la Défense.



"Les Forces de Défense ont eu un succès partiel dans la zone de Klichtchiïvka lors d'opérations offensives. Au cours de leur assaut, elles ont libéré Andriïvka dans la région de Donetsk" et "ont infligé des pertes significatives à l'ennemi en matière d'effectifs et d'équipements", a communiqué l'état-major ukrainien dans son compte rendu quotidien diffusé sur Facebook.



Jeudi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar avait écrit sur Telegram: "Andriïvka est à nous". Elle avait ensuite été très rapidement contredite par une unité d'assaut ukrainienne sur le terrain et avait finalement modifié sa publication. "La déclaration concernant la prise d'Andriïvka est fausse et prématurée. Des combats sérieux et intenses se déroulent actuellement dans les zones de Klichtchiïvka et d'Andriïvka", avait affirmé sur Telegram la troisième brigade d'assaut, engagée sur le terrain. "De telles déclarations sont préjudiciables, mettent en danger la vie du personnel et nuisent à l'exécution des missions de combat", s'était-elle emportée. La bataille pour Bakhmout, la plus longue et la plus meurtrière de la guerre, a lieu depuis plus d'un an. Moscou avait revendiqué en mai la capture de la ville, détruite par les combats et les bombardements.



L'armée ukrainienne mène depuis début juin une lente contre-offensive destinée à repousser les forces russes dans l'est et le sud mais elle fait face à de puissantes lignes défensives faites de tranchées, de champs de mines et de pièges antichars.



Cette opération n'a jusqu'à présent permis que la prise d'une poignée de villages, mais la poussée ukrainienne s'est intensifiée ces dernières semaines, notamment sur le front sud avec la capture du village de Robotyné, en direction de la ville de Tokmak, important point logistique pour les forces russes.