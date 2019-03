L’architecture et le paysagisme au service du développement durable

L’Ecole nationale d’architecture de Marrakech (ENAM) organise du 18 au 20 mars courant la quatrième édition du patrimoine désignée sous le nom «Al Mi’mar». Cet événement, dédié aux étudiants mais aussi au large public, se tiendra au musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau à Marrakech et vise à faire connaître le patrimoine architectural et paysager et à débattre des préoccupations ou thématiques intéressant le citoyen, la ville et la région. La 4e édition, plus scientifique que les trois précédentes, a pour thématique «Transition écologique et sociétale et patrimoine architectural et paysager» et aspire à intégrer les préoccupations environnementales et le développement durable dans la formation des architectes, des urbanistes et des paysagistes.

Ayant pour souci majeur de diffuser une culture architecturale et d’ouvrir l’école sur son environnement, Abdelghani Tayyibi, directeur de l’ENAM a déclaré lors d’un entretien qu’en plus des nombreuses conventions signées avec des partenaires nationaux et étrangers, y compris des écoles à l’étranger, ces rendez-vous scientifiques annuels constituent une opportunité pour les étudiants en vue de parfaire leur savoir et savoir-faire, mais aussi une occasion pour le public de débattre de thématiques qui intéressent le citoyen, la ville et la région.

Dans ce sens, Abdelghani Tayyibi a expliqué que le souci de s’ouvrir sur l’environnement extérieur a fait que l’ENAM, bien avant des écoles étrangères, était la première à s’intéresser à la transition écologique et sociétale, c'est-à-dire que « le travail sur l’énergie doit être non seulement technique mais aussi humain ».

Partant de là, le directeur a évoqué un autre point fort de la 4e édition, à savoir l’invitation d’une entreprise française qui s’intéresse aux circuits verts, des spécialistes qui conçoivent et construisent des jardins contemporains et les revivifient, dans le but de travailler ensemble pour l’élaboration d’un schéma culturel et régional qui a été approuvé par la région Marrakech-Safi. Cela permettra de revisiter certains jardins de la ville ocre tels que ceux d’Agdal, de la palmeraie, de Ba H’mad, entre autres.

En marge de la 4e édition d’Al Mi’mar, des ateliers pour enfants seront organisés avec des documentaires et autres animations afin de les sensibiliser aux questions de l’eau, ainsi que des visites de jardins en présence d’animateurs et d’encadrants.

Abdelghani Tayyibi a tenu à rappeler que ce rendez-vous permettra de rapprocher l’architecture, la ville et l’habitat du citoyen et des associations et de les sensibiliser à ce sujet. Et d’ajouter que si l’événement dure trois jours, une série d’autres activités seront organisées jusqu’au mois d’octobre, l’objectif étant d’éveiller une conscience écologique chez le citoyen.