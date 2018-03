L’appel de Mustapha Salma

Mustapha Salma Ould Sidi Mauloud a appelé à plus de militantisme afin de permettre aux séquestrés des camps de Tindouf de s'exprimer librement et de vivre dans la dignité.

Ceux qui prétendent diriger le peuple sahraoui et négocient en son nom, ne représentent pas les Sahraouis qui souffrent dans les camps "sous l'emprise de la sécurité militaire algérienne", a souligné M. Ould Sidi Mauloud dans une intervention téléphonique au cours d'une conférence de presse organisée, mardi à Rabat, par "le forum de soutien aux autonomistes de Tindouf", en présence de représentants d'ONG de droits de l'Homme et de membres de la famille du militant sahraoui.

Les Sahraouis séquestrés à Tindouf souffrent de la répression et de la faim, et les dirigeants du +polisario+ ont fait de ces souffrances un fonds de commerce pour quémander et collecter les aides, a-t-il dit, appelant à militer pour garantir aux Sahraouis la liberté d'expression et les conditions d'une vie digne.

M. Ould Sidi Mauloud a, par ailleurs, souligné sa disponibilité à poursuivre le combat jusqu'à la concrétisation de son droit de choisir librement la destination où il veut s'établir, saluant le soutien réservé à sa cause aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc.

Le militant Mustapha Salma Ould Sidi Mauloud avait été enlevé le 21 septembre dernier pour le simple motif d'avoir exprimé une opinion favorable au plan d'autonomie, présenté par le Maroc en tant que solution unique et pertinente pour le règlement du conflit du Sahara.