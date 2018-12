L'année 2018 dans le monde : La Syrie en ruines

Le 14 avril, l'armée annonce la reconquête des territoires rebelles dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, au terme de deux mois d'un déluge de feu (plus de 1.700 morts) et d'accords d'évacuation imposés aux insurgés.

L'annonce intervient le jour de frappes militaires menées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à une attaque chimique à Douma, dont les Occidentaux accusent le pouvoir, qui nie.

Depuis, le régime de Bachar Al-Assad, puissamment soutenu par la Russie, a enchaîné les victoires militaires contre rebelles et jihadistes, contrôlant désormais deux tiers du territoire. Mais la Syrie, ravagée depuis 2011 par une guerre complexe (plus de 360.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés), est en ruines et reste un pays morcelé.