L'amélioration des services consulaires fournis à la communauté marocaine au centre d'une rencontre à Utrecht

L'amélioration des services consulaires fournis à la communauté marocaine a été au centre d'une rencontre, organisée en fin de semaine à Utrecht, aux Pays-Bas.



Cette rencontre a connu la participation d'acteurs du tissu associatif marocain, notamment des responsables et gestionnaires d'associations, ainsi que des représentants de la société civile et des cadres venus de différentes villes et régions relevant du consulat.



Cet événement a été l'occasion de fournir des explications sur les dernières nouveautés liées à la réforme et à l'amélioration des services consulaires et administratifs, d'écouter les préoccupations des membres de la communauté marocaine, de recueillir leurs opinions et suggestions, et de répondre à leurs questions.



Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Maroc à La Haye, Mohamed Basri, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales, appelant à la communication et à l'écoute de la communauté marocaine à l'étranger ainsi qu'à la prise en compte de ses préoccupations et attentes. Et de souligner la nécessité de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat entre les services de l'ambassade, du consulat général, du tissu associatif et de l'ensemble des citoyens, afin de résoudre ces problèmes de manière à garantir l'application et le respect de la loi tout en préservant la dignité des citoyens.



Les services de l'ambassade et du consulat, ainsi que le bureau du juge, a-t-il dit, restent toujours ouverts à tous les citoyens marocains, dans le but d'améliorer le niveau des services fournis et de créer un climat de confiance entre les institutions étatiques et les acteurs concernés.



L'ambassadeur a également mis en avant le rôle important joué par les associations marocaines dans l'encadrement des nouvelles générations, que ce soit au sein des clubs sportifs ou des associations culturelles et éducatives, à même de renforcer les liens entre eux et leur patrie, de consolider leur attachement et leur fierté pour leurs racines, leur culture et leur histoire, tout en les préparant à devenir une source de fierté pour leurs familles, leur communauté et leur pays.



De son côté, la consule générale du Maroc à Utrecht, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a présenté en détail les mesures prises par le consulat pour améliorer et optimiser les services fournis à la communauté marocaine et rapprocher l'administration des citoyens, ainsi que les dernières nouveautés concernant la simplification des procédures et la facilitation des services consulaires.



La diplomate a salué à cette occasion la contribution positive des membres de la communauté marocaine aux Pays-Bas, particulièrement les femmes, mettant en avant leur intégration fluide et leur réussite dans divers domaines, notamment sportif.



Cet événement a été l'occasion pour les participants de poser leurs questions et d'exprimer leurs opinions sur diverses questions touchant aux Marocains du monde, notamment le système de prise de rendez-vous, la protection des données personnelles, le projet de réforme du Code de la famille ainsi que d'autres sujets cruciaux auxquels l'ambassadeur, la consule générale et le juge ont répondu de manière détaillée.