L’agriculture marocaine à l’ère de l’innovation digitale

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se déroulera du 14 au 19 avril 2020 à Meknès sous le thème « Agriculture marocaine à l’ère de l’innovation digitale».

La thématique du SIAM 2020 «Agriculture marocaine à l’ère de l’innovation digitale» répond à la tendance mondiale de la digitalisation des économies et des process, indique un communiqué des organisateurs.

Dans le cas spécifique de l’agriculture, la digitalisation permet d’améliorer la productivité, la traçabilité et la commercialisation. Elle favorise également l’inclusion sociale et financière du monde rural grâce au mobile banking et aux nouveaux produits rendant les services bancaires et financiers accessibles à l’ensemble de la population rurale, soulignent les organisateurs.

« La transformation digitale du secteur agricole constitue par ailleurs un outil de bonne gouvernance des stratégies agricoles, optimisant et accélérant le partage d’informations et le développement d’outils de veille et d’aide à la prise de décision », estiment-ils de même source.

Pays à l’honneur de cette 15ème édition, le Royaume-Uni, avec une production agricole s’élevant à 27,8 milliards EUR en 2017, détient près de 11% des parts du marché agroalimentaire européen.

Cinquième producteur agricole de l’UE et premier producteur européen de moutons et de chèvres, ce pays est également le troisième producteur de céréales, de lait et de bétail d’Europe.

A noter également que les relations bilatérales connaissent une dynamique positive et se renforcent à un rythme soutenu dans tous les domaines positionnant le Royaume-Uni comme 7ème client et 11ème fournisseur du Royaume du Maroc.

Rendez-vous international incontournable pour les professionnels du secteur agricole, le SIAM renforce, à chaque édition, sa position d’un des plus grands rendez-vous de l’agriculture à l’échelle mondiale.

Lancé au printemps 2006 sous l’impulsion de la vision de S.M le Roi Mohammed VI, le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) s’est positionné au fil des années comme la vitrine du secteur agricole et de ses avancées tout en étant une extraordinaire plateforme de rencontre et d’affaires pour les opérateurs du monde entier.

Organisé en 10 pôles, le SIAM 2020 se déploiera sur un espace global de 32,5 Ha dont 11 ha couverts. Pour cette 15ème édition du SIAM, 1.400 exposants et 900.000 visiteurs sont attendus.

L’événement confirme une fois encore sa dimension internationale avec 65 pays représentés et sa vocation de plateforme d’affaires et d’échanges avec 400 rencontres BtoB attendues et la signature d’une cinquantaine de conventions.

Fidèle à sa vocation d’espace scientifique et de débat, le SIAM 2020 prévoit aussi d’accueillir 40 conférences où intervenants de haut niveau échangeront avec les opérateurs de l’agriculture.

Pour son édition 2020, le Salon renforcera sa plateforme de rencontre pour rendre encore plus efficaces prospections et networking pour les participants et exposants du SIAM. « Cette plateforme s’enrichira d’un espace déjeuners d’affaires pour allier efficacité et convivialité et permettre aux opérateurs de discuter opportunités d’affaires en toute tranquillité », explique-t-on.

Enfin, le SIAM 2020 s’inscrit dans la digitalisation avec la mise en œuvre du e-ticket, permettant d’accéder à la billetterie en ligne et d'éviter les files d'attente. Il offrira également un accès Fast Track permettant un accès plus aisé au salon.

Pour rappel, le SIAM 2019 a accueilli, lors de l’édition précédente, 1.365 exposants avec un taux de fidélisation de plus de 85% et 850.000 visiteurs. Avec 60 pays présents dont 22 pays africains, 16 européens, 8 américains, 13 asiatiques et 1 pays d’Océanie, le salon contribue au rayonnement de l'agriculture et de l’industrie agro-alimentaire nationale tant au niveau régional qu’auprès de ses partenaires continentaux et internationaux. A ce titre, le SIAM 2019 a généré plus de 200 rencontres BtoB et a accueilli 42 signatures de conventions et 35 conférences.