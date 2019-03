L’aéroport Mohammed V considéré comme l’un des meilleurs en Afrique

L'aéroport Casablanca Mohammed V est consacré comme l’un des meilleurs aéroports africains en 2018 pour la qualité des services rendus à la clientèle, et ce, pour la deuxième année consécutive, selon le classement du programme ASQ du Conseil international des aéroports (ACI).

L'aéroport Casablanca Mohammed V a été ainsi classé meilleur aéroport en Afrique, ex aequo avec l’aéroport de Durban, dans la catégorie des aéroports accueillant annuellement un volume de trafic aérien entre 5 et 15 millions de passagers, indique l'Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Et de souligner que ce classement, publié le 6 mars, récompense les meilleurs aéroports au monde offrant la meilleure expérience passagers pour la qualité des services offerts, rapporte la MAP.

Cette nouvelle distinction remportée par l'aéroport Mohammed V reconnaît les efforts continus déployés par l'ONDA pour l'amélioration de l'expérience passagers au sein de la première plateforme aéroportuaire du Royaume, poursuit la même source.

Le communiqué fait savoir que l’aéroport de Casablanca Mohammed V recevra le trophée correspondant à ce prix à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de "ACI Customer Excellence Global Summit" qui aura lieu à Bali, en Indonésie du 2 au 5 septembre prochain.

Les prix annuels de la qualité des services aéroportuaires décernés par ACI récompensent les meilleurs aéroports au monde selon les sondages ASQ "Airport Service Quality" de mesure de la satisfaction des passagers. Les enquêtes réalisées dans le cadre de ce programme portent sur une multitude d’indicateurs pertinents embrassant toute la chaîne des services aéroportuaires, explique la même source. Le Conseil international des aéroports a instauré ce palmarès dans le but de mettre en exergue les mérites des aéroports qui remportent les meilleurs résultats aux sondages sur la qualité des services aéroportuaires.

L’enquête ASQ pour l’année 2018 a été réalisée par le sondage d'environ 650.000 passagers, à travers 376 aéroports, dans 90 pays à travers le monde.

L'aéroport Mohammed V est le premier aéroport du Royaume en termes de trafic. Il a accueilli 9,7 millions de passagers en 2018, dont 90% environ sont internationaux. C’est un hub de référence reliant l’Afrique au reste du monde. Il est également certifié en matière de qualité et d’environnement selon les normes ISO.