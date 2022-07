L'activité voyageurs de l’ONCF confirme sa bonne reprise en 2021

L'activité voyageurs de l'Office national des chemins de fer (ONCF) a confirmé sa bonne reprise en 2021, avec un nombre de passagers en amélioration de 63% à 34,4 millions de voyageurs.



"L'activité voyageurs a confirmé sa bonne reprise, en enregistrant une notable croissance par rapport à 2020. Les réalisations à fin décembre 2021 dénotent d'un rebond exponentiel de l'ensemble des indicateurs: le nombre de passagers s’est amélioré de 63% en passant de 21,1 millions en 2020 à 34,4 millions en 2021", indique l'Office dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil d'administration tenue, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.



Le chiffre d'affaires de l'activité a ainsi progressé de 92% à 1,546 milliard de dirhams (MMDH) en 2021, contre 803 millions de dirhams (MDH) une année auparavant, fait savoir la même source.



Témoignant de ces bonnes performances, Al Boraq boucle sa 3ème année en passant en mode de traction à base d’énergie éolienne, pour une mobilité écoresponsable. Il a conquis en 2021, avec +100% de nouveaux utilisateurs en transportant 2,59 millions de passagers, contre 1,3 million de voyageurs en 2020. Il a généré un chiffre d'affaires de 344 MDH en 2021, en augmentation de 108% comparativement à 2020, rapporte la MAP.



Enregistrant une amélioration soutenue de ses indicateurs, le transport ferroviaire fret et phosphates a fait preuve d'une forte résilience en s'inscrivant dans ce même trend de croissance. Avec plus de 25,5 millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2021, soit +3,7% par rapport à 2020, il a généré un chiffre d'affaires de 1,853 MMDH, soit +2,7% par rapport à 2020.



S’exprimant à l'ouverture de cette session, qui a été consacrée à l'arrêté des comptes sociaux et consolidés du groupe pour l'exercice 2021, le ministre a rappelé que le Conseil se déroule dans un contexte post-Covid marqué par la relance économique et la situation géopolitique internationale. "Toutefois, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste, notre pays a adopté une gestion proactive et une approche anticipative", a-t-il soutenu.



M. Abdeljalil a loué les efforts déployés par l’Office pour offrir aux citoyens un transport sûr, inclusif, durable, qui évolue au rythme de leurs exigences, et qui passe nécessairement par une bonne reprise de l’ONCF, acteur majeur de la mobilité des personnes, du transport de marchandises et générateur de solutions logistiques.



Pour sa part, Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF, a rappelé que l’année 2021 a été marquée par une relance de l’activité ferroviaire, grâce à la réadaptation de la stratégie de l’Office en s’appuyant sur l’accélération de la transformation digitale, la redynamisation des activités clés, le renforcement de la synergie du Groupe, la promotion d’un écosystème autour du ferroviaire et la rénovation de la chaîne de valeur industrielle.