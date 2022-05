L’action de la diplomatie parallèle de l’USFP dédiée aux intérêts supérieurs et à la coopération Maroc-UE

Lors d’une réception réservée à une délégation belge composée de membres des deux associations «Adeb» et« Arc en ciel pour le développement des compétences», au siège de l’institution parlementaire à Rabat, le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid a prononcé une allocution de bienveillance aux invités associatifs belges en soulignant qu’en les accueillant dans l’espace de l’hémicycle, symbole de la pratique démocratique et de la consolidation constante de l’édifice institutionnel, les membres du Groupe socialiste ont tenu à manifester leur estime et considération de l’action de rayonnement culturel et social menée par les deux associations.



«Nous, dans le Groupe socialiste, nous sommes heureux de vous accueillir dans l’enceinte de l’institution parlementaire, ici à la Chambre des représentants, espace qui illustre l’important processus traversé par notre pays en matière de pratique démocratique et de consolidation de la structuration institutionnelle. C’est ce qui explique qu’avec notre régime monarchique à la double portée démocratique et sociale, nous soyons attachés à l’ouverture culturelle et à la consécration des valeurs de paix, de coexistence et de solidarité humaine» , a-t-il souligné.



Chahid a, par ailleurs, mis en avant le triomphe planétaire réalisé contre la propagation brutale de l’épidémie du Covid-19 qui traduit indéniablement la justesse de cette orientation humaine que devrait adopter nos pays et nos peuples.



D’ailleurs, a-t-il poursuivi, la diplomatie du Royaume du Maroc a toujours manifesté son rejet de tout recours à la guerre et aux conflits violents pour résoudre les problématiques internationales, et a toujours privilégié son attachement au dialogue politique en vue de consolider la paix et la stabilité et favoriser les conditions de l’épanouissement et du progrès humain.



Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants a indiqué, en outre, qu’en tant qu’acteurs effectifs dans le domaine de la diplomatie parallèle, les membres de son Groupe s’intègrent pleinement dans ces perspectives prometteuses qui supposent, entre autres, que Marocains et Belges soient déterminés à amplifier le rythme de la coopération commune pour le renforcement des échanges entre les continents africain et européen.



Là-dessus, le député ittihadi a soutenu que le partenariat stratégique avancé entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc est eu mesure de promouvoir davantage les investissements économiques, le développement social et l’affrontement de tous les défis dressés au milieu de la conjoncture actuelle marqué par l’incertitude. « Cela nécessite la remise positive en question du partenariat stratégique entre les Royaumes du Maroc et de Belgique de manière à être encore plus effective et efficiente au niveau multipartite, au sein des instances internationales et au niveau de la région méditerranéenne dans les deux directions, celles de l’Afrique et de l’Europe », a-t-il développé.



Abderrahim Chahid a fait observer, d’autre part, que les relations bilatérales macoro-belges ont enregistré d’importantes accumulations sur le plan de la coopération économique, sociale et environnementale en dépit de la survenue de certaines difficultés aussitôt éludées du fait des attitudes, de part et d’autres empruntes de sagesse et de bonne gouvernance, ce qui a remis sur les rails une réelle convergence de visions quant aux questions d’intérêt commun.



« Et nous sommes convaincus que toutes les conditions sont favorables pour assurer la promotion des relations bilatérales, compte tenu des développements remarquables en Belgique et du processus suivi par le Royaume du Maroc sous la direction claivoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment l’activation du Nouveau modèle de développement et la dynamique du développement à travers le continent africain », s’est-il félicité avant de se dire optimiste quant aux perspectives d’avenir se profilant par l’émergence de mécanismes d’ancrage de partenariats exemplaires entre les deux pays, particulièrement dans les domaines du climat, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, des industries pharmaceutiques, de la diversité culturelle et de la question de l’immigration.



Le président du Groupe socialiste n’a pas manqué à cette occasion de louer la constitution de la « Commission belge de soutien au plan d’autonomie dans la région du Sahara » initiée récemment à Bruxelles par de nombreuses personnalités belges, responsables politiques, parlementaires et académiques et acteurs économiques, sociaux et civils de même qu’il a salué le lancement d’une « plateforme de soutien du plan marocain d’autonomie dans nos provinces du Sud ».



Et de conclure : « Nous sommes heureux de vous accueillir et de signer avec l’Association belge «ADEB » et l’Association marocaine « Arc en ciel »l’accord cadre qui se sera le point de départ effectif de notre coopération pour la contribution à la dynamique de développement du partenariat économique, social, environnemental et culturel entre nos deux pays ».



Rachid Meftah