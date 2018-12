L'acteur Kevin Spacey sur le point d'être inculpé pour agression sexuelle

L'acteur américain Kevin Spacey, accusé par plusieurs hommes d'agressions sexuelles, va être formellement inculpé pour la première fois début janvier, pour attentat à la pudeur contre un adolescent en juillet 2016 près de Boston. Le procureur de l'île de Nantucket (nord-est), très prisée des célébrités l'été, enquêtait depuis novembre 2017 sur cette agression présumée. La mère de l'adolescent, la journaliste Heather Unruh, venait de révéler avoir porté plainte contre l'acteur.

Selon le bureau du procureur Michael O'Keefe, l'ex-star de la série "House of Cards" sera formellement inculpée le 7 janvier à Nantucket d'"attentat à la pudeur" et de "coups" après la validation d'une plainte au pénal contre lui le 20 décembre par un juge local. L'acteur de 59 ans a été accusé par plusieurs autres hommes d'agression depuis le début du mouvement #MeToo en octobre 2017 et est depuis persona non grata à Hollywood.

L'annonce de cette inculpation intervient alors que l'acteur a mis en ligne lundi sur YouTube une vidéo de trois minutes intitulée "Let me be Frank" (Laissez-moi être Frank), jeu de mot entre "frank" qui se traduit par "franc" et le nom de son personnage de président criminel et glaçant dans "House of Cards", Frank Underwood. En reprenant la même élocution que cet homme politique cynique prêt à tout pour défaire ses adversaires, l'acteur évoque les actions et manigances du personnage tout en insinuations, au point qu'il semble évoquer les accusations contre lui-même dans la réalité. Il s'adresse directement au spectateur, comme dans un épisode de "House of Cards".

Filmé dans une cuisine, vêtu d'un tablier imprimé de Pères Noël, Kevin Spacey --qui avait disparu de la circulation depuis les premières accusations contre lui il y a plus d'un an-- laisse entendre dans cette vidéo qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur lui. "Si je n'ai pas payé pour les choses dont nous savons tous les deux que j'ai faites, je ne vais certainement pas payer pour les choses que je n'ai pas faites", lance-t-il notamment en s'adressant au téléspectateur. Avant d'ajouter de façon sibylline que ses fans rêvant de le voir revenir à l'écran sauront bientôt "toute la vérité".