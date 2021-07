L’acteur Bob Odenkirk en état stable après un malaise sur un tournage de la série télévisée populaire “Better Call Saul”

L'acteur américain Bob Odenkirk se trouvait dans un état stable jeudi dans un hôpital où il a été transporté en urgence après s'être effondré pendant le tournage de la série télévisée populaire "Better Call Saul" dans l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis, selon ses représentants.



Bob Odenkirk, 58 ans, était en plein tournage de la dernière saison de cette série qui est un spin-off --une histoire dérivée-- de "Breaking Bad", considérée comme l'une des meilleures séries jamais réalisées et saluée à l'époque par la critique, lorsqu'il a souffert d'un "incident cardiaque", selon un communiqué. "Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable (...) Sa famille et lui souhaitent exprimer leur gratitude envers les incroyables médecins et infirmiers qui s'occupent de lui", a-t-il poursuivi.



Dans "Breaking Bad", Bob Odenkirk incarnait Saul Goodman, l'avocat sans scrupules de Walter White, professeur de chimie devenu baron de la drogue. Dans "Better Call Saul", il joue Jimmy McGill, un avocat hâbleur, sans envergure et à moitié véreux qui n'est pas encore devenu le Saul Goodman de "Breaking Bad".



Selon le site d'informations sur les célébrités TMZ, Bob Odenkirk "s'est écroulé" pendant le tournage mardi et a été "immédiatement secouru par l'équipe, qui a appelé une ambulance".



Les messages d'inquiétude se sont multipliés sur les réseaux sociaux où l'acteur, qui a également joué dans des dizaines de long métrages, bénéficie d'une forte notoriété.

La famille Odenkirk "souhaite également remercier tout le monde pour le flot de voeux de rétablissement et demander au respect de son intimité pendant que Bob se concentre sur sa convalescence", a relevé le communiqué des représentants de l'acteur.



Bob Odenkirk a reçu quatre Emmy et a été nommé plusieurs fois aux Golden Globes pour son rôle dans "Better Call Saul". Il avait par le passé remporté deux Emmy en tant qu'auteur dans d'autres productions. La sixième saison de "Better Call Saul" est attendue pour début 2022.