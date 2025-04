L'Université Mohammed V accueille la prestigieuse Réunion annuelle de l’AASP – The Palynological

L'Université Mohammed V (UM5) de Rabat, à travers son Institut scientifique, organise, du 22 au 26 avril à Rabat, la 57e Réunion annuelle de l’American Association of Stratigraphic Palynologists – The Palynological Society (AASP–TPS). Ce colloque international de renom marquera une première en Afrique, tant par son ampleur que par la qualité de son programme scientifique, indique un communiqué de l'UM5.



Cet événement d’envergure, qui se déroulera au sein de l'Institut scientifique, rassemblera des chercheurs, des experts et de jeunes scientifiques du monde entier autour des avancées majeures en palynologie, géosciences et changements environnementaux, note la même source. Il s’inscrit dans une dynamique de dialogue, de partage de savoirs et de collaboration scientifique, portée par un programme riche comprenant conférences, présentations de posters, sessions de mentorat et excursion scientifique sur le terrain.



Les travaux de ce colloque s’articuleront autour de huit sessions thématiques, couvrant des sujets clés de la palynologie à savoir : "Les kystes de dinoflagellés du Mésozoïque et du Cénozoïque", "Palynologie, reconstructions climatiques et modélisations", "Interactions homme-environnement et dynamique de la végétation", "Palynologie du Paléozoïque et du Mésozoïque", "Palynostratigraphie appliquée", "Nouvelles frontières de la palynologie", "Végétation et climat néogènes en Méditerranée" et le "Rôle de la palynologie dans la séquestration du carbone et la transition énergétique".



En accueillant cet événement de haut niveau, le Maroc et l'UM5 de Rabat confirment leur engagement et leur rayonnement sur la scène scientifique internationale. Selon les organisateurs, ce colloque représente aussi une opportunité stratégique pour renforcer les partenariats scientifiques, tout en valorisant la recherche dans les domaines de la paléobotanique, de la micropaléontologie et de la stratigraphie.



Au-delà de son excellence académique, le colloque offrira aux participants l’opportunité de découvrir le riche patrimoine naturel, géologique et culturel du Maroc, dans un cadre propice aux échanges interdisciplinaires et à la coopération scientifique.



Cette 57e édition marquera une étape importante dans l’histoire de la palynologie, en favorisant de nouvelles collaborations autour des enjeux environnementaux actuels. Fondée en 1967, l’AASP–TPS promeut la palynologie comme un outil clé pour l’analyse des changements climatiques, l’étude des formations géologiques, la recherche pétrolière et la classification des taxons palynologiques. La conférence de Rabat incarne pleinement cette mission.



L’Institut Scientifique de Rabat, relevant de l'UM5, est reconnu comme le berceau de la géologie au Maroc. Fondé en 1920, il perpétue l’héritage du géologue Louis Gentil et joue un rôle central dans l’avancement des géosciences, tant sur le plan national qu’international.