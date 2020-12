L’USFP se félicite de la décision des Etats-Unis de reconnaître notre souveraineté nationale sur nos provinces sahariennes

Tout en se représentant l’évolution que connaît notre cause nationale tant sur le plan diplomatique que sur le terrain, et au vu du militantisme nationaliste accru qui s’est poursuivi, sans relâche, depuis des générations ayant consenti des sacrifices inestimables pour l’accomplissement de la libération de la terre et de l’Homme dans nos provinces du Sud, le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires :



Salue vivement la décision historique des Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté nationale sur nos chères provinces sahariennes et celle d’y ouvrir un consulat, ce qui constitue une mutation inédite de la part de la plus grande puissance du monde considérée, par ailleurs, comme porte-plume dans toutes les décisions au sujet du Sahara.



- Tout en considérant que cette reconnaissance de la part des Etats-Unis appellera des aboutissements certains, le Bureau politique salue respectueusement les initiatives Royales et les incommensurables efforts que ne cesse de déployer Sa Majesté en vue de servir les hauts intérêts de la nation avec, en premier, l’accomplissement de la libération de la terre, la consolidation des acquis et de la stabilité tout en s’orientant vers l’avenir.



- Le Bureau politique relève avec fierté l'accent mis par Sa Majesté le Roi sur l'unité de la paix et le parachèvement de la liberté au sujet des questions justes dans le monde arabe et islamique, en plus de la question palestinienne avec Al Qods comme capitale. Et c’est la position qui révèle toujours le lien permanent entre les deux causes, pour ce qui est des sentiments et des positions nationales du Maroc.



- Tout en rappelant les positions constantes du Maroc concernant une solution à deux Etats, à travers la négociation pacifique et l'approbation des pactes garantissant le droit du peuple palestinien héroïque à établir un Etat indépendant ayant pour capitale Al-Qods Al-Sharif, le Bureau politique considère que la dialectique de lier la paix et la terre dans le monde d'aujourd'hui exige la victoire du droit des peuples à parachever leur liberté, à consolider leur souveraineté, ainsi que l’indépendance de leur décision et de leur unité nationale, du fait qu’il s’agit des conditions de l’édification d’un monde nouveau où règnent la paix et l’entente.



- Un demi-siècle de résistance nationale et de forte cohésion entre les différentes composantes de la nation autour de la question de l’unité et de l’indépendance totale du territoire marocain, a enseigné à notre peuple que la vigilance et l’attention sont inéluctables à tout tournant historique que connaît notre pays. Et ce à l’instar de ce qui passe aujourd’hui, ce qui nécessite le renforcement du front intérieur et la préparation aux développements à venir qui pourraient être dictés par le nouveau contexte de notre cause nationale.



- L'USFP qui a toujours établi une liaison entre patriotisme et démocratie et a toujours appelé à sa consolidation pour faire face à tous les dangers, considère que la mise à niveau du paysage national passe par la persévérance dans le processus de réhabilitation de notre système démocratique, notamment dans son aspect lié à l'élargissement de la base démocratique de nos institutions et à la purification de la souveraineté populaire de toute exploitation au nom de la religion ou sous couvert de la bienfaisance.



- En conséquence, il est désormais nécessaire de poursuivre la réforme du système électoral et des règles du jeu dans la compétition politique afin de combler le fossé entre le citoyen et les institutions de son pays, dans ces circonstances difficiles.



- Tout en se félicitant de la clairvoyance de S.M le Roi Mohammed VI et de la décision de Sa Majesté concernant la gratuité du vaccin qui constitue une vraie lueur d’espoir, le Bureau politique salue les sacrifices de toutes celles et de tous ceux qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre la pandémie. - Après avoir passé en revue la situation interne du parti, discuté des conditions nécessaires au développement de l’aspect organisationnel, et salué toutes les militantes et tous les militants pour leurs énormes efforts dans la défense de notre cause nationale, le Bureau politique a appelé à davantage de mobilisation et décidé d’organiser, dans les plus brefs délais, une réunion avec le Conseil national du parti et les secrétaires des régions et provinces.



- Le Bureau politique a également discuté de la loi de Finances, marquée par des circonstances exceptionnelles dues aux répercussions de la pandémie, et a salué la participation de l’USFP, à travers ses deux Groupes parlementaires, au débat public sur ladite loi de Finances. Considérant qu’il s’agit là d’une occasion d’orienter le débat institutionnel vers la mise en œuvre des lois organisationnelles liées à la vie politique et démocratique, afin de préparer notre pays à la période post-pandémie.



- Le Bureau politique a, par ailleurs, rappelé aux militantes et aux militants la nécessité de se mobiliser afin d’inciter les citoyennes et les citoyens, en particulier les jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui constitue un moyen démocratique sûr afin d’opérer le changement voulu et de réussir le pari de l’édification démocratique.