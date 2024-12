L'USFP représente une voix forte défendant le droit de l'Afrique à un développement équitable et durable

La vision du Maroc pour l'avenir de l'Afrique se

résume à la transformer en un continent

d'opportunités, où le développement et la paix

sont les piliers fondamentaux de sa renaissance

L'engagement du Maroc dans les grandes initiatives

continentales reflète son rôle central en tant

qu'acteur responsable et fiable dans la réalisation

de la sécurité régionale

L'initiative atlantique vise à créer un espace

économique et de développement qui

entraînera tout le continent vers la stabilité,

la création d'opportunités et l'intégration de

ses peuples

Ci-dessous le texte intégral du discours du Premier secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires, Driss Lachguar, prononcé mardi au siège central du parti à Rabat, lors de la réunion du Comité Afrique de l'Internationale socialiste.« Chers camarades membres du Comité Afrique,Nous sommes heureux que le Royaume du Maroc accueille la réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui constitue l'un des piliers fondamentaux de notre politique étrangère, à savoir le partenariat maroco-africain. Cette relation ne date pas d'hier, elle est enracinée dans l'histoire, forgée par les dirigeants du Maroc à travers les âges, et aujourd'hui conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Des relations commerciales consolidées par des liens religieux et culturels, et renforcées par nos efforts communs en matière de développement et de coopération. Depuis des siècles, le Maroc a été un lien central entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, toujours ouvert à ses voisins du continent. Les relations entre le Maroc et les pays africains se sont développées en un partenariat mutuel qui a profondément influencé les deux parties. Grâce à sa position géographique et à son ouverture culturelle, le Maroc a offert une plateforme d'échange d'idées et de connaissances, contribuant ainsi à la construction de bases de coopération fructueuse reflétant l'influence réciproque entre lui et les pays du continent.Aujourd'hui encore, ces liens se renforcent avec le temps, comme en témoignent les échanges éducatifs et culturels continus. Par exemple, les étudiants marocains se rendent dans des pays comme le Sénégal et la Tunisie, non seulement pour recevoir une éducation, mais aussi pour acquérir de nouvelles perspectives qui enrichissent leur compréhension de la diversité africaine. En retour, les grandes écoles marocaines ouvrent leurs portes aux meilleurs talents africains, notamment des pays d'Afrique subsaharienne, créant ainsi un espace d'interaction académique et intellectuelle qui profite aux deux parties. Cet échange mutuel a fait du Maroc un modèle à suivre en matière de solidarité africaine, lui permettant de devenir un pont culturel et intellectuel reliant le nord et le sud du continent, incarnant une vision intégrée de la coopération basée sur l'échange d'expertise et le développement des compétences au service du développement durable de toute l'Afrique.Dans le même esprit, nous ne pouvons qu'être fiers que le Maroc ait signé plus de 1.000 accords de coopération et de partenariat avec la majorité des pays africains, dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, économiques, sociaux, éducatifs ou même agricoles. Ce chiffre reflète l'engagement profond du Maroc à développer des partenariats basés sur les valeurs de solidarité et de coopération. Notre retour à l'Union africaine en 2017 a marqué un tournant stratégique dans le renforcement de ces relations, via notre engagement à construire des partenariats Sud-Sud. Le Maroc cherche à travers ces partenariats à réaliser une logique gagnant-gagnant, comme en témoignent les grands projets qu'il propose aujourd'hui sur le continent, visant à faire du développement et de la stabilité les principaux leviers pour atteindre le progrès et la prospérité des peuples africains.Un projet tel que le gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc en passant par 13 pays africains ne représente pas seulement un pipeline pour le transport du gaz, mais va au-delà pour devenir une véritable voie de développement. Certains des pays traversés par ce pipeline ont un taux de raccordement électrique inférieur à 15%, ce qui transformera ce projet en une véritable plateforme d'accélération du développement et d'intégration économique entre ces pays, avec des répercussions positives sur les niveaux de développement et de stabilité.La prise de conscience par le Maroc de l'importance de l'espace atlantique en tant que plateforme de développement et d'intégration continentale, étant donné que les pays africains riverains de l'océan Atlantique produisent 56 % du produit intérieur brut du continent et représentent près de la moitié de sa population, l’a conduit à lancer l'initiative atlantique. Cette initiative, qui regroupe 23 pays africains riverains de l'océan Atlantique, vise à créer un espace économique et de développement qui conduira tout le continent vers la stabilité, la création d'opportunités et l'intégration de ses peuples. A cet égard, le Maroc développe de grands projets d'infrastructures dans les domaines du transport routier, aérien et maritime, constituant un cadre de communication avec son ancrage africain, et contribuant à garantir des infrastructures de haute qualité, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour tous les pays africains. Par exemple, le port atlantique de Dakhla, qui vise à devenir le plus grand d'Afrique, renforcera les échanges commerciaux et la communication entre les pays du continent.L'ouverture du Maroc aux pays riverains de l'océan Atlantique s'accompagne d'une ouverture particulière aux pays du Sahel, en les intégrant dans cette initiative et en leur offrant un accès à l'océan Atlantique avec toutes les opportunités que cela offre pour diversifier les partenariats, renforcer leur indépendance commerciale et dynamiser leur développement. Cela en fera de véritables plateformes de développement au sein du continent, créant d'énormes possibilités et opportunités d'intégration pour leurs peuples.Sur le plan sécuritaire, l'engagement ferme du Maroc à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique est au cœur de ses priorités stratégiques. Le Maroc est l'un des principaux contributeurs africains aux forces de maintien de la paix des Nations unies dans les zones de conflit du continent. Ces efforts traduisent une doctrine marocaine claire basée sur le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.Cette doctrine n'est pas seulement un engagement envers les principes du droit international, mais reflète également une croyance sincère en les principes de fraternité africaine et de responsabilité partagée pour la durabilité de la sécurité sur le continent. Le Maroc cherche également à renforcer la sécurité communautaire et spirituelle afin de créer un climat propice à l'avancement du processus de développement.Sur le plan diplomatique, le Maroc travaille assidûment à renforcer le dialogue entre les pays du continent, basé sur une vision claire selon laquelle la paix est la base du développement et la coopération régionale est la voie vers la prospérité commune. Le rapprochement des points de vue entre les pays africains fait partie intégrante de la politique étrangère marocaine, visant à construire des ponts de compréhension et à renforcer la solidarité entre les peuples africains, loin des conflits et des tensions.Cette vision diplomatique se concrétise dans les efforts continus du Maroc pour développer des partenariats stratégiques aux niveaux régional et continental, visant à transformer l'Afrique en espace d'opportunités partagées et de prospérité équitable. L'engagement du Maroc dans les grandes initiatives continentales, telles que les programmes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, reflète son rôle central en tant qu'acteur responsable et fiable dans la réalisation de la sécurité régionale.La vision du Maroc pour l'avenir de l'Afrique se résume à transformer le continent en un continent d'opportunités, où le développement et la paix sont les piliers fondamentaux de sa renaissance. Avec cet esprit, le Maroc reste un partenaire engagé, non seulement pour la sécurité du continent, mais aussi pour le bien-être et la prospérité de ses peuples.Mes chers camarades,Dans ce contexte, le rôle de premier plan joué par l'Union Socialiste des Forces Populaires en tant que force progressiste ayant contribué activement à la formulation d'une vision commune pour l'avenir du continent africain se distingue. Depuis des décennies, le parti s'est engagé avec une conscience politique et militante profonde dans un dialogue stratégique avec les grands mouvements socialistes et de libération africains, contribuant ainsi à établir les bases d'une coopération intellectuelle et politique entre les différentes forces aspirant à construire une Afrique libérée et prospère.L'USFP a historiquement été liée à des dirigeants influents qui ont laissé leur empreinte dans la lutte africaine et internationale, tels que Nelson Mandela, qui a incarné la lutte contre l'apartheid, et Léopold Sédar Senghor, qui a fondé le mouvement de la renaissance culturelle et intellectuelle africaine. Ces relations n'étaient pas de simples relations passagères, mais faisaient partie de la vision du parti pour renforcer la solidarité africaine et ancrer les valeurs de libération et de justice sociale.L'USFP continue de jouer un rôle actif dans divers forums et organisations intellectuels continentaux, représentant une voix forte défendant le droit de l'Afrique à un développement équitable et durable. Cet engagement découle de la conviction du parti que l'Afrique, avec ses ressources naturelles et son potentiel humain prometteur, n'est pas seulement le continent de l'avenir, mais aussi le centre des mouvements de changement progressiste mondial. Dans la vision de l’USFP, l'Afrique n'est pas seulement un réservoir de ressources ou un espace de compétition internationale, mais elle est une pierre angulaire pour la construction d'un nouvel ordre mondial basé sur la justice et la dignité humaine.A travers cette vision, l'Union Socialiste des Forces Populaires affirme que les défis auxquels l'Afrique est confrontée ne sont pas de simples crises conjoncturelles, mais résultent de l'absence de justice dans le système international actuel. C'est pourquoi le parti travaille à promouvoir un nouveau concept de développement et de solidarité africaine, où la dignité humaine et la justice sociale sont les pierres angulaires de tout projet futur.Chers camarades,La coopération maroco-africaine n'est pas seulement un choix politique ou économique, elle exprime aussi un engagement profond qui découle de liens historiques, culturels et géographiques unissant le Maroc à ses voisins du continent. Cette coopération représente une vision éclairée visant à construire un continent uni et fort, fier de son identité et exploitant ses immenses potentialités pour réaliser une renaissance globale et durable.Continuons ensemble à bâtir un avenir commun où chaque pays africain joue un rôle de premier plan dans la réalisation du développement et de la prospérité. Montrons au monde que l'Afrique n'est pas seulement un continent de défis, mais aussi un continent d'opportunités et de créativité, capable de tracer une nouvelle voie basée sur la coopération Sud-Sud et les valeurs de justice et de solidarité. Avec cette conviction et cet engagement, nous pouvons ensemble transformer notre vision en une réalité brillante, plaçant l'Afrique à la place qu'elle mérite parmi les nations du monde.Je souhaite plein succès aux travaux de votre comité.Encore une fois, bienvenue à Rabat, la ville des Lumières».