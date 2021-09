L'USFP remporte la présidence de 8 communes sur un total de 25 dans la province de Sidi Bennour

L'Union socialiste des forces populaires (USFP) a remporté la présidence de 8 communes sur un total de 25 dans la province de Sidi Bennour. Le Parti a également remporté 1 siège à la Chambre des représentants, après être arrivé en tête avec 31.160 voix.

L'USFP a remporté la présidence de 7 communes après avoir obtenu une majorité confortable, et dominé les sièges de 8 communes territoriales, à savoir Zmamra, Laghnadra, Saniat Berguig, Oualidia, Lgharbia, Ouled Sbita, Laakakcha et El Aounat.

L'USFP a remporté 6 sièges sur 19, au titre des élections du conseil provincial de Sidi Bennour, après avoir obtenu 202 voix et s'est allié avec le Parti authenticité et modernité (PAM) (5 voix) et l'Union constitutionnelle (UC) (3 voix) qui lui ont permis d'avoir un total de 14 voix et par conséquent la présidence du conseil provincial.