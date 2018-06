L’USFP réitère son soutien à la cause palestinienne au sein de l’Internationale socialiste

L’Internationale socialiste a défendu crânement mercredi à Genève la demande d’adhésion du Front de lutte populaire palestinien à l’Internationale socialiste en tant que membre consultatif.

La demande palestinienne a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion tenue le 25 juin par le Comité d’éthique relevant de l’IS en présence du président de cette dernière Ariane Fontenelle et son secrétaire général Luis Ayala.

A l’issue de cette rencontre, Machij El Karkri a tenu à rappeler le soutien indéfectible de l’USFP à la cause palestinienne et la défense permanente des droits du peuple palestinien, particulièrement en ces moments difficiles que traverse toute la région.

Outre Machij El Karkri, la délégation de l’USFP comprenait Kadouj Slassi et Nezha Abakrim du Bureau politique, Abdessalam Debbagh, membre de la commission des relations extérieures qui a débattu de la demande du Front de lutte populaire palestinien avec Luis Ayala.

A rappeler que cette adhésion est à même de renforcer la présence de la Palestine au sein de cette instance internationale qui compte le mouvement Fatah comme membre de plein droit et l’Initiative nationale palestinienne en tant que membre consultatif.

Plus d’une quarantaine de demandes d’adhésion ou de changement de statut des partis politiques des différents continents ont été examinées par le Comité d’éthique.

Les travaux de l’Internationale socialiste étalés sur deux jours (26 et 27) devront s’acherer aujourd’hui à Genève. Ils ont porté essentiellement sur sa contribution à la résolution de nombre de conflits et de crises de par le monde, à l’instauration de la paix, au relèvement des défis démocratiques liés à la liberté et aux droits pour tous, la Charte de l’IS sur la migration et la situation difficile des réfugiés.