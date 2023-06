L’USFP participe à la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a participé à une réunion de la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL) qui s’est tenue les 1er et 2 juin courant au Mexique.



La participation de l’USFP à la réunion de la COPPPAL en tant que seul parti africain et arabe intervient sur invitation officielle du président de cette organisation, qui est également chef du Partido Revolucionario Institucional (PRI).



La formation politique marocaine a été représentée à cette réunion par le membre du Bureau politique et coordinateur des relations extérieures avec les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique, Mashej Al-Karkari. Ce dernier figure aussi parmi les observateurs internationaux des élections prévues dans plusieurs provinces mexicaines.



Dans son intervention prononcée au nom des partis politiques africains présents à cette conférence, il a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de promouvoir et de développer des rapports faits de coopération et de complémentarité entre l'Afrique et l'Amérique latine et ce dans le respect de la souveraineté des pays, de leur intégrité territoriale et de leurs ressources naturelles.



Lors de cette conférence, les discussions se sont focalisées sur des sujets d’actualité comme la paix et la démocratie, outre la contribution des partis socialistes à la protection des droits et des libertés.



Créée en 1979 au Mexique, la COPPPAL est composée de 70 partis socialistes et sociaux-démocrates issus des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.