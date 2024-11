L’USFP exprime sa grande fierté de la teneur du Discours Royal prononcé à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte

• Prend acte des développements liés à notre Cause nationale allant dans le sens d’une résolution définitive du conflit artificiel autour de notre intégrité territoriale

• Félicite le Souverain et toutes les composantes de la Nation du franc succès de la visite du président Macron marquée par le soutien à la position marocaine

• Se réjouit des directives de S.M le Roi pour réorganiser les institutions gérant les affaires des MRE



L’USFP, en tant que continuation historique du Mouvement de libération nationale et l’aboutissement de la synergie des générations et des expériences dans la lutte de notre pays pour son indépendance et son unité, et pour la consolidation de ses institutions sous la direction du leader de la Nation et Père de l’indépendance, le regretté Feu S.M Mohammed V.



- Et en s’inspirant de toutes les leçons accumulées par notre pays, et de sa ténacité pendant un demi-siècle face aux manoeuvres visant son unité et son intégrité territoriale depuis la Marche Verte, œuvre de Feu S.M Hassan II, qui a véritablement libéré les énergies des Marocains, incarné la volonté populaire de poursuivre la libération et le projet commun d’édifier et de renforcer la démocratie, et révélé une vérité historique profonde qui habite l’âme du peuple marocain et garantit la continuité et la cohésion nationale face aux épreuves et crises. La Marche Verte a également incarné l’héritage de lutte historique par lequel le peuple marocain et toutes les composantes de la Nation préservent leur identité.

L’USFP prend acte des récents développements liés à notre Cause nationale allant dans le sens d’une résolution historique et définitive de ce conflit artificiel autour de notre intégrité territoriale.



– En exprimant sa grande fierté de la teneur du Discours Royal historique prononcé par Sa Majesté le Roi à l’occasion du 49e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, dans un contexte marqué par des succès croissants pour notre Cause nationale, l’USFP considère que la clarté de la vision du Souverain sur les développements et les réalisations dans nos provinces du Sud a permis à notre pays de se doter d’une souveraineté territoriale à teneur socioéconomique en transformant cette région en locomotive nationale de développement dont bénéficient les habitants des provinces du Sud, en la consacrant comme base de développement et en faisant d’elle une plateforme afro-atlantique au profit de la stabilité, de la sécurité et du développement au profit des peuples de la région, et ce via l’annonce de S.M le Roi de la politique de la main tendue pour un accès à l’Atlantique tout en étant un espace de développement plutôt que de visions désuètes, un levier de rayonnement plutôt qu’un moyen visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays.



L’USFP salue hautement l’appel de S.M le Roi à ce que l’ONU se remette en question, estimant qu’il est temps pour elle de sortir de l’ambiguïté et de la zone de confort qu’elle a choisie pour traiter de la première Cause du Maroc, et de rompre avec l’attitude de mettre sur un pied d’égalité deux mondes diamétralement opposés : le premier, celui du Maroc réaliste et concret, dont la majorité des Etats membres de la communauté internationale partagent la vision en soutenant le Plan d’autonomie et le processus des tables rondes comme moyen pour parvenir à une solution ; et le second, celui d’un monde fictif et passéiste, basé sur des rêveries et des projections dépassées, cherchant à utiliser le Sahara comme un prétexte géopolitique pour détourner l’attention de l’opinion publique de la situation interne ou masquer l’incapacité à assimiler la nouvelle réalité internationale.



L’USFP estime que l’ONU est tenue de s’adapter à la réalité telle qu’elle est portée par des volontés sincères visant à garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, et de rompre avec la passivité dans son traitement de la situation dans les camps de la honte. Elle doit œuvrer à recenser les séquestrés en vue de leur permettre de se déplacer librement, de garantir leur dignité, de désigner les responsables de leur situation et dénoncer leurs comportements comme l’exige son devoir éthique, légal et humanitaire.



L’USFP, en réitérant son adhésion totale à la teneur du Discours Royal devant le Parlement lors de l’ouverture de la session d’automne, qui fut l’objet du communiqué du Bureau politique en date du dimanche 15 octobre 2024, s'inspire des contenus de ce discours à travers les analyses faites par les membres du BP, à commencer par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, ainsi que les autres militants.



- En évoquant la visite d’Etat du président français Emmanuel Macron dans notre pays, le BP relève ce qui suit :



– Félicite S.M le Roi, toutes les forces démocratiques nationales et les citoyens du franc succès de cette visite qui a remis les pendules à l’heure et a été marquée par le soutien à la position marocaine d’un membre permanent du Conseil de sécurité et acteur influent sur la scène internationale connaissant parfaitement la question de notre unité nationale et l’histoire de la région en général.



– Considère l’appel à la mise en place d’un nouveau cadre stratégique régissant les relations historiques entre les deux pays, comme une étape charnière pour redéfinir ces relations sur la base du respect de la souveraineté, d’égal à égal et des intérêts communs. L’USFP voit en cette visite historique une reconnaissance de la place régionale du Maroc et de son rôle décisif dans l’équilibre en Méditerranée, en Afrique du Nord et sur l’ensemble du continent.



- Insiste sur la connaissance précise de la France des situations particulières dans notre région, estimant que la mise à disposition d'éléments et de matériaux de documentation sur l'histoire de la région renforce les chances d’établir la confiance nécessaire pour aller de l’avant au profit des générations futures.



-Salue ce nouvel acquis s’ajoutant aux autres victoires réalisées par la diplomatie Royale sage et proactive, considérant que l’adhésion des grandes puissances à l’esprit de l’initiative marocaine d’autonomie est l’une des manifestations du succès du passage de la politique de la gestion à celle du changement, qui constitue la quintessence de la doctrine diplomatique mise en place par le Souverain depuis son intronisation.



- Loue les sacrifices du peuple marocain dans toutes ses composantes et les efforts consentis pour préserver tous ces acquis, considérant que la consolidation des institutions va de pair avec le renforcement du front intérieur. Un front englobant les Marocains du monde, ayant consenti de grands sacrifices pour préserver leur attachement au pays et défendre ses droits et ses causes.



A cet effet, le BP de l’USFP se réjouit des directives de Sa Majesté visant à réorganiser les institutions gérant les affaires des MRE, et à accélérer l’adoption des lois y afférentes, afin qu’ils puissent participer davantage à la vie nationale, enrichir le pays de leurs compétences dans tous les domaines, et participer à l’essor économique, qui nécessite une présence accrue de leurs investissements dans tous les secteurs.