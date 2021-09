Abdelouahed Chaer de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a été élu, samedi, président du Conseil communal de M’diq. Il a obtenu 21 voix sur les 31 membres qui forment le Conseil communal de M’diq, tandis que 4 membres se sont abstenus et 6 membres étaient absents lors de cette session.



Les six vice-présidents de la commune ont également été élus à cette occasion. Il s’agit de Badriss Lazaar, Younes Layachi, Hicham Ahssan, Jawad Stitou, Kawtar Aalaouel et Najat Laghmich.



Par ailleurs, Mohamed Raboukh a été élu secrétaire du Conseil, tandis que Lhoussain Maaouia a été élu secrétaire adjoint.



Le parti de l'USFP a occupé la première place des élections communales à M’diq en raflant 6 des 31 sièges qui étaient en jeu lors de ce scrutin, suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) avec cinq sièges, tandis que l'Union constitutionnelle (UC), le parti Authenticité et modernité (PAM), le parti de l'Istiqlal (PI) et l'Alliance de la fédération de gauche (AFG) ont remporté trois sièges chacun. Pour leur part, les partis de la Justice et du développement (PJD), Socialiste unifié (PSU) et du Progrès et du socialisme (PPS) ont décroché deux sièges chacun, tandis que le Mouvement populaire (MP) et le parti de l'Environnement et du développement durable (PEDD) ont remporté un siège chacun. Par ailleurs, Abdeslam Belkchour de l'Union socialiste des forces populaires a été élu, samedi, président du conseil communal de Zemamra relevant de la province de Sidi Bennour. Belkchour a remporté 15 voix sur 20, tandis que son adversaire du Rassemblement national des indépendants (RNI), Abderrahim Ahlil a obtenu 5 voix. Lors de la séance de vote, il a été procédé aussi à l'élection de 4 vice-présidents, tous appartenant à l'Union socialiste des forces populaires. La liste de l'USFP a raflé 15 sièges lors des élections communales du 8 septembre contre 5 sièges pour celle du Rassemblement national des indépendants. Quant à l’ittihadi Abdeljalil Akhrif, il a été élu à la majorité absolue président de la commune de Zagora. Il a cumulé 21 voix contre 9 pour son rival.