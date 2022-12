L'UM5 de Rabat célèbre son 65ème anniversaire

L'Université Mohammed V (UM5) de Rabat a célébré, mercredi, son 65ème anniversaire sous le signe "l'université au service du développement durable et de la promotion des valeurs universelles".



Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, l'assistance a suivi une présentation sur les spécialités les plus importantes des établissements relevant de l'UM5, le nombre de ses diplômés et ses principales étapes historiques et réalisations aux niveaux national et international, ainsi que des témoignages de plusieurs lauréats ayant occupé de hautes fonctions au Maroc et à l'étranger.



S'exprimant à cette occasion, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, s'est réjoui d'assister à la célébration du 65è anniversaire de l'UM5, estimant que cet établissement universitaire a grandement contribué à libérer la pensée marocaine au regard des rôles pionniers qu'il a joués depuis sa fondation.



M. Azoulay a également salué le parcours historique singulier de cette université de renom, qui a contribué à la formation de personnalités ayant occupé des postes de responsabilité au sein de l’Etat, formulant l'espoir de voir l'UM5 poursuivre son rôle de formation des générations futures pour l'émergence d'une nouvelle élite capable de relever les défis de l'avenir.



De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que cette cérémonie est l'occasion de mettre en avant les réalisations de cette université qui a adopté, depuis sa création, une vision tournée vers l'avenir avec pour ambition d'atteindre l'excellence scientifique et académique aux niveaux national, régional et international.



Le ministre n'a pas manqué de souligner l'attention particulière que SM le Roi Mohammed VI accorde aux questions de l'éducation et de la formation du capital humain pour faire émerger des compétences capables de relever les différents défis de développement actuels et futurs, mettant l'accent sur le Plan d'Accélération de la Transformation de l'Écosystème d'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, en tant que chantier national structurant visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.



Pour sa part, le président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Habib El Malki, a mis en avant le rôle majeur que joue l'UM5 depuis sa création en matière de promotion de la recherche scientifique et académique.



L'UM5 a contribué à la formation de figures politiques, de hauts cadres administratifs et d'intellectuels de renom, outre son ouverture sur son environnement socio-culturel, a-t-il soutenu. Pour le président par intérim de l'UM5, Farid El Bacha, les performances réalisées par cet établissement universitaire sont le fruit d'un travail collectif de l'ensemble de ses composantes. Il a, par ailleurs, appelé à renforcer le rôle de l'université au sein de la société en tant que locomotive de développement et de création du savoir.



L'Université Mohammed V de Rabat représente 30% de la production scientifique nationale et arrive en tête de différents classements aux niveaux national, arabe et africain dans plusieurs rankings.