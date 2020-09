L’UEM suit avec beaucoup d’inquiétude l’état de santé de l’écrivain El Miloudi Chaghmoum

«Le comité préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union des écrivains du Maroc (UEM) suit avec beaucoup d’inquiétude l'état de santé du grand écrivain marocain El Miloudi Chaghmoum, transféré d’urgence dans une clinique de Rabat, suite à un malaise», lit-on dans un communiqué de l’UEM parvenu à Libé. «Originaire de la ville de Ben Ahmed, El Miloudi Chaghmoum est un écrivain et professeur universitaire qui a formé des générations de chercheurs dans les domaines de la philosophie et de la pensée contemporaine. Il a publié de nombreux ouvrages considérés comme des références dans le domaine», ajoute-t-on. «Membre de l’UEM depuis le début des années 70, Chaghmoum est l’un des écrivains les plus en vue qui ont établi les bases de l’écriture narrative au Maroc. Avec ses nombreuses publications, il a su marquer de son empreinte la littérature marocaine contemporaine et la culture marocaine d’une manière générale», souligne la même source. «Compte tenu de la haute valeur intellectuelle et créative qui caractérise les œuvres de notre grand écrivain, ses écrits ont fait l’objet d’études et de recherches académiques au Maroc et à l’étranger et ont constitué des sujets de thèses et de mémoires universitaires dans différentes universités marocaines et arabes», précise-t-on. Le communiqué de l’UEM conclut en souhaitant un prompt rétablissement à l’écrivain «pour qu’il puisse continuer à contribuer à l’enrichissement de la scène culturelle marocaine».