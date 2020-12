L’UEM organise une série de rencontres à distance pour la création du “Front culturel pour la défense de l’intégrité territoriale ”

Dans le cadre de la mise eu œuvre de la proposition de l'Union des écrivains du Maroc (UEM) qui figurait dans sa déclaration du 14 novembre 2020 et visant à créer un «Front culturel pour la défense de l’intégrité territoriale», l’UEM organise, en coopération avec le site d'information marocain «Hashtag», une série de rencontres interactives à distance dont les conclusions constitueront une plateforme qui sera présentée aux acteurs culturels nationaux pour l’examiner, l’enrichir et l’adopter en tant que base pour la mise en place du front susmentionné. Prendront part à la première rencontre, des écrivains, des chercheurs et des acteurs culturels, dont l'écrivain et penseur Salem Himmich, l'écrivain et chercheur Ma El Aïnin Ma El Aïnin, l'écrivain et journaliste Badia Radi, le poète et traducteur Yahya Cheikh, l'écrivain et chercheur Ahmed AlMonadi, le chercheur et président de l'Union des écrivains du Maroc Abderrahim El Allam, tandis que le critique et chercheur en «communication et analyse du discours», Ahmed El Aked sera chargé de la modération de la rencontre. Rappelons enfin que la première réunion sera diffusée en direct sur la page Facebook officielle du site d’information «Hashtag» et aura lieu le mardi 29 décembre courant, à partir de 18h.