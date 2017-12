L'UE et Londres échouent à boucler leur accord sur le Brexit

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont échoué lundi à boucler un accord sur la première phase des négociations sur leur divorce, butant sur le dossier irlandais malgré l'optimisme affiché lors d'une rencontre à Bruxelles.

Un accord d'étape sur les trois dossiers prioritaires du Brexit -- le règlement financier, les droits des citoyens expatriés et le sort de la frontière irlandaise -- aurait ouvert la voie aux négociations commerciales réclamées avec insistance par Londres.

Mais "malgré nos meilleurs efforts", "il n'a pas été possible d'arriver à un accord complet aujourd'hui", a déclaré devant la presse le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker à l'issue d'un long "déjeuner de travail" avec Theresa May.

Le chef de l'exécutif européen, qui a qualifié la Première ministre britannique de négociatrice "coriace", a toutefois affirmé qu'un accord lui semblait encore possible "dans le courant de la semaine".

"Quelques différences demeurent qui demandent davantage de négociations et de consultations", a confirmé de son côté Mme May, elle aussi confiante dans une issue "positive". Elle pourrait revenir à Bruxelles dans les prochains jours pour conclure un accord.

La rencontre de lundi entre les deux dirigeants était pourtant censée finaliser un accord de principe sur les modalités du divorce, programmé fin mars 2019.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui avait qualifié la journée de lundi de "date limite absolue", s'était montré optimiste à la mi-journée, avant d'estimer qu'il était devenu "vraiment serré" de boucler un accord à valider lors d'un sommet européen prévu le 15 décembre.

L'UE exige en effet de constater des "progrès suffisants" sur le divorce lors de ce sommet pour ouvrir une seconde phase de discussions, incluant cette fois la relation future entre Londres et l'UE, en particulier commerciale, et la période de transition post-Brexit souhaitée par les Britanniques.

Les 27 exigent pour cela des engagements préalables dans les trois dossiers qu'ils ont érigés en priorités absolues, parmi lesquels figure l'avenir de la frontière irlandaise, apparu ces dernières semaines comme le point de blocage majeur.

Dublin, soutenue par les 27, demande des garanties explicites qu'il n'y aura pas de retour d'une frontière physique avec la province britannique d'Irlande du Nord, qui affaiblirait ces deux économies imbriquées et fragiliserait l'accord de paix ayant mis fin en 1998 à trente années d'un sanglant conflit intercommunautaire.

Theresa May les avaient manifestement données lundi après-midi selon plusieurs sources, mais la réaction offusquée du parti unioniste nord-irlandais DUP, allié du gouvernement minoritaire britannique, l'a visiblement fait reculer. "Nous n'accepterons aucune forme de divergence réglementaire qui séparerait l'Irlande du Nord économiquement et politiquement du reste du Royaume-Uni", a insisté dans un communiqué la cheffe du DUP, Arlene Foster, juste avant le constat d'échec des négociations à Bruxelles.

De son côté, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar s'est dit "surpris et déçu" que le gouvernement britannique ait renoncé à "ce qui avait été conclu plus tôt aujourd'hui", établissant un lien direct avec les protestations du DUP.

Même si un accord de principe avait été conclu lundi, il n'aurait pas marqué la fin immédiate de la première phase des négociations du Brexit.

Les engagements de Mme May, s'ils sont finalisés ultérieurement et acceptés par l'équipe de négociation européenne, devront ainsi être débattus au sein de la Commission, qui les évaluera à son tour avant de les soumettre aux diplomates des 27.

Et ce sont les dirigeants des pays européens qui prendront la décision finale lors du sommet du 15 décembre.

Ces derniers jours, plusieurs médias avaient affirmé que Londres et Bruxelles avaient bouclé leur accord sur le règlement financier du divorce, pour une somme comprise entre 45 et 55 milliards d'euros, censée solder tous les engagements pris par le Royaume-Uni dans l'UE.

L'information a été démentie par les deux parties, mais Londres a "présenté des propositions très proches des exigences des 27 Etats membres", avait reconnu le commissaire européen Phil Hogan.

Le troisième dossier, celui des droits des citoyens, continue aussi d'inquiéter le Parlement européen. Les eurodéputés réclament notamment des engagements sur le rôle de la Cour de justice de l'UE pour garantir les droits des Européens sur le sol britannique après le Brexit.

"Les discussions doivent continuer, mais je suis confiant dans le fait que nous aurons un accord avec le Royaume-Uni", a déclaré lundi soir le Président du Parlement européen, Antonio Tajani.