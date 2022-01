L’Organisation nationale de la femme marocaine voit le jour

Après une série de rencontres organisées par la Commission préparatoire, il a été procédé à la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’Organisation nationale de la femme marocaine, et ce le 22 courant à Dar Chabab Al Joulan à Casablanca. Cette organisation, dont le siège se trouve au quartier Ifriquia, a pour but de défendre l’intégrité territoriale, les intérêts suprêmes du pays et des citoyens, faire connaître l’identité marocaine… en plus d’autres objectifs ayant trait aux aspects socioéconomiques, culturels, sportifs, artistiques, caritatifs et médicaux.

Après adoption à l’unanimité du statut de l’Organisation nationale de la femme marocaine, il a été procédé à l’élection des membres du bureau central qui se compose comme suit :

Présidente : Aicha Aabdou (directrice pédagogique)

Première vice-présidente : Nadia El Hamraoui (directrice pédagogique)

Deuxième vice-présidente : Dounia Khalif (avocate)

Trésorière : Nadia Akarouache (cinéaste)

Trésorière-adjointe : Fatine Bejdadi (avocate)

Secrétaire générale : Khadija Adli (actrice)

Secrétaire générale adjointe : Khadija Lahrarti (médecin)

Première conseillère : Souad Nechat (médecin)

Deuxième conseillère : Rajaa Lotfine (actrice)

Au terme de cette assemblée, la première vice-présidente, Nadia Hamraoui, a fait lecture d’un message de fidélité et de loyalisme adressé à S.M le Roi Mohammed VI.