L'Orchestre Philharmonique du Maroc émerveille le public souiri

Le public de la 20ème édition du Festival du Printemps Musical des Alizés, a été transporté dans un tourbillon d'émotions, vendredi soir à Essaouira, le temps d'une soirée symphonique offerte avec une grâce infinie par l'Orchestre Philharmonique du Maroc.



Lors de cette soirée musicale prestigieuse, marquée par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, et d’autres personnalités de diverses sphères, l'orchestre a livré un spectacle d'une finesse exquise, en proposant à l'assistance un répertoire captivant d'œuvres symphoniques classiques et contemporaines.



Dans un ballet harmonieux entre les notes et les silences, l'orchestre, sous la direction magistrale d'Olivier Holt, a su capturer l'essence même de chaque composition, révélant toute sa profondeur et sa richesse artistique, le tout dans une atmosphère enchanteresse empreinte de grâce et d'émotion.



Les membres de l'orchestre, composé d'une vingtaine de musiciens dévoués et virtuoses dans leur art, ont transcendé les frontières du temps et de l'espace, transportant le public diversifié dans un voyage envoutant à travers les époques et les cultures musicales.



Une heure et demie durant, le public, ému et conquis, a également eu droit à deux concertos livrés avec brio par deux solistes d'exception, Thomas Lefort au violon et Florent Pujuila à la clarinette, où chaque note résonnait comme une caresse sur l'âme des spectateurs.

L'auditoire, subjugué par la maîtrise et la passion des musiciens, a réagi avec enthousiasme, saluant chaque performance avec des ovations chaleureuses et des murmures d'admiration.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ce concert, le chef d'orchestre, Olivier Holt, s'est exprimé avec une profonde satisfaction quant à l'opportunité de se produire à Essaouira lors de cette 20ème édition du festival, marquant ainsi son grand retour après cinq années d'interruption.



"Nous sommes heureux de voir le Festival du Printemps Musical des Alizés continuer d'enchanter les amateurs de musique classique, confirmant ainsi sa réputation d'événement incontournable de la scène culturelle marocaine", a-t-il ajouté.

De son côté, le violoniste français, Thomas Lefort, s'est dit honoré et ému de partager son art avec un public aussi réceptif et passionné.



"Ce soir, j'ai eu l'occasion d'interpréter une œuvre de Jean Sibelius, le renommé compositeur finlandais, aux côtés de l'orchestre. Pouvoir m'exprimer à travers ces notes, entouré de mes collègues musiciens, a été un véritable privilège", a-t-il partagé avec enthousiasme.



Initiée par l’Association Essaouira-Mogador, en co-production avec la Fondation Ténor pour la culture, cette édition anniversaire, première depuis la pandémie de Covid-19, se distingue par son caractère emblématique et sa programmation riche en découvertes musicales.



S'étendant jusqu'au 21 avril, elle offre aux mélomanes de la musique de chambre et de l'art lyrique une expérience musicale inédite avec des artistes de renommée internationale qui se produiront dans des lieux emblématiques de la Cité des Alizés, notamment à Dar Souiri, à Bayt Dakira, à l'Eglise Sainte-Anne d’Essaouira, à l'ancienne médina, ainsi qu'à la Salle Omnisport d'Essaouira.