L'ONU alerte sur une crise humanitaire "aggravée" au Myanmar

Les Nations unies ont mis en garde vendredi contre une crise humanitaire qui "s’aggrave" au Myanmar où plus de trois millions de personnes sont déplacées à cause du conflit en cours.



“Les civils continuent d’être confrontés à des risques extrêmes en matière de protection, à une insécurité alimentaire aiguë et à un quasi-effondrement des services publics essentiels”, a indiqué le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, lors d’un briefing.



Il a relevé que le conflit dans ce pays a contraint plus de 3,5 millions de personnes à quitter leurs foyers, ce qui représente une augmentation “stupéfiante” de près de 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays par rapport à l’année dernière.



Citant le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), le porte-parole a noté que le plan de réponse humanitaire de près d’un milliard de dollars lancé pour ce pays d’Asie du Sud-Est en 2024 n’était financé qu’à hauteur de 36%.

En 2025, près de 20 millions de personnes ont besoin d’aide, contre 18,6 millions l’année dernière, a-t-il dit, ajoutant que ces niveaux sont “sans précédent”.



Selon OCHA, le plan de réponse humanitaire de l’année en cours vise à fournir une assistance vitale à 5,5 millions de personnes, ce qui nécessite un financement de 1,1 milliard de dollars.