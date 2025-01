L'OMC met en lumière le développement de l’industrie aéronautique au Maroc

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) continue de mettre la lumière sur la dynamique entrepreneuriale et d’innovation en cours au Maroc, avec deux nouveaux épisodes de sa Web-série vantant cette fois-ci le développement de l’industrie aéronautique dans le Royaume.



"A Nouaceur, l'innovation concrétise l'esprit de Marrakech - le commerce comme force du bien", souligne Joo Eun Lee, l’animatrice de cette émission "Sur les traces de l’esprit de Marrakech", dans les dernières vidéos mises en ligne, en célébration du 30ème anniversaire de la signature de l’accord de Marrakech en avril 1994, l’acte fondateur de l’OMC.



Dans ses deux derniers épisodes, l’émission emmène les téléspectateurs aux sièges de Sabca et Hexcel, deux entreprises aéronautiques implantées près de Casablanca, et va à la rencontre des innovateurs qui sont à l'origine de ces projets pour montrer “comment le commerce contribue à mettre leur innovation à la portée du monde entier”, rapporte la MAP.



Sabca Maroc est une usine spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de structures et composants d'aéronefs. Parmi ses clients figurent le groupe européen Airbus (l’avion A330) et le constructeur aéronautique suisse Pilatus, auquel Sabca livre “un green aircraft”, c'est-à-dire un avion prééquipé avec son câblage, ses portes et ses vitres et aussi les tests associés. L’appareil est ensuite transporté chez Pilatus, en Suisse, pour installation du moteur et du système d'habillage à l'intérieur.



“Nous avons un regard positif sur la mondialisation. Avec notre installation au Maroc, nous avons développé une nouvelle base avec des compétences différentes et des avantages compétitifs”, assure Souad Choukrad, directrice de programme à Sabca Maroc, notant que l’entreprise a évolué de l'assemblage de sous-ensembles à celui de structures plus complexes. Une progression qui renforce la chaîne d'approvisionnement locale et illustre la capacité à attirer de nouveaux investissements industriels.



“En créant des emplois spécialisés, Sabca favorise le transfert des compétences contribuant ainsi à la croissance du secteur aérospatial dans la région”, a-t-elle relevé, soulignant que pour l’entreprise, “le commerce est synonyme de confiance”, laquelle est la “valeur la plus importante du monde aéronautique”.



En franchissant les frontières et en reliant les industries, Sabca montre “comment le commerce continue à stimuler le progrès et à créer de nouvelles opportunités. Cela reflète l'esprit de l'accord de Marrakech, où le commerce rapproche les gens, stimule l'innovation et favorise une croissance durable”, commente l’animatrice.



Dans la deuxième vidéo, le téléspectateur découvre l’usine de Hexel Maroc, une entreprise internationale qui produit des “nids d'abeille usinés” de type Engeneered Core, un matériau léger doté de nombreuses propriétés mécaniques et thermiques.



“Nous apportons à l'industrie aérospatiale le meilleur coût pour le produit particulier que nous avons ici”, déclare Meryem El Alaoui Lamrani, directrice de l’usine.

L'industrie aérospatiale au Maroc a commencé il y a un peu plus de 20 ans. Comme “un rêve qui se réalise”, le Royaume compte aujourd’hui plus de 142 entreprises qui viennent de l'étranger et qui y investissent, parce qu'elles y trouvent un réel avantage concurrentiel. “(…) Nous sommes un pays de 'best cost’ qui apporte des ressources qualifiées”, affirme-t-elle.



Pour la jeune cadre, “la mondialisation est une tendance positive pour le Maroc, car elle a apporté beaucoup de nouveaux projets au pays” et montré ce que “les Marocains sont capables de fournir”.



“Il est inspirant de voir comment Hexcel connecte sa technologie au monde par le biais du commerce, en ayant un impact réel sur l'industrie aérospatiale et en façonnant l'avenir de l'aviation mondiale”, conclut l’animatrice de l’émission.



Après les premiers épisodes tournés au Maroc, l’émission compte aller dans d’autres pays à la recherche d’histoires inspirantes pour explorer l'impact du commerce et de l'OMC sur les populations, les communautés et les petites entreprises du monde entier.