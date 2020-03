L'Institut du monde arabe rend hommage aux "Divas arabes"

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’Institut du monde arabe (IMA) rend hommage aux "Divas arabes", qui ont marqué l'histoire de la création arabe dans toutes ses dimensions. Une exposition-événement «Divas, de Oum Kalthoum à Dalida» sera montée durant quatre mois au siège de l'Institut à Paris (6 mai-6 septembre), offrant au public "un fabuleux voyage au cœur de l’âge d’or de la musique et du cinéma arabes, à travers les portraits de ses plus grandes icônes...".

L'exposition fera l'objet d'une présentation le 16 mars par le président de l'IMA, Jack Lang, en présence des commissaires, apprend-on auprès de l'Institut. Du Caire à Beyrouth, en passant par le Maghreb et la France, cette manifestation exceptionnelle rendra hommage aux divas arabes, dont "l’héritage est aujourd’hui encore une source d’inspiration pour de nombreux artistes".

A cette occasion, l’IMA présentera les divas arabes, ces « icônes intemporelles", ces femmes émancipées, avant-gardistes et visionnaires, grâce à des dispositifs visuels et sonores immersifs pour le public.

Par ailleurs et toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'IMA organise, le 7 avril prochain, un forum économique sur le leadership et l'empowerment des femmes pour souligner l'importance de l’inclusion des femmes qui reste un enjeu crucial dans le monde arabe.

Le Forum réunira des dirigeantes de premier plan venues du Maghreb, du Golfe et du Levant pour explorer les enjeux de l’empowerment féminin et partager leurs expériences, leurs success stories et leurs conseils.

A leurs côtés, l’IMA invitera également des entreprises françaises et internationales pour mettre en lumière leurs initiatives innovantes en faveur de l’égalité des genres. "Une mise en perspective inspirante et propice aux échanges et à la réflexion", souligne l'Institut. "Malgré des progrès certains en matière d’accès à l’éducation, les femmes peinent encore à intégrer le marché du travail, à trouver les fonds nécessaires pour réaliser leurs projets, à s’écarter des secteurs traditionnellement féminins et à faire évoluer leurs carrières vers des postes à responsabilité.

L’accès aux financements, à l’entrepreneuriat, à des domaines clefs comme les sciences, l’innovation, l’ingénierie et les nouvelles technologies sont autant de défis à relever dans une région où codes culturels et cadres réglementaires restent parfois des obstacles", affirment l'IMA.