L’Iftar collectif, une tradition pour les Marocains du Portugal

Le mois sacré de Ramadan a offert une nouvelle fois aux Marocains établis dans la capitale portugaise l’occasion de se rassembler le temps d’un Iftar collectif organisé, à l’initiative de l’Association de la communauté marocaine au Portugal (ACMP).

Les participants à cette cérémonie de rupture du jeûne y voient un moment incontournable de partage et de retrouvailles à même d’alléger le mal du pays chez les expatriés en ce mois béni. Mohamed Chichah, président de l’ACMP, a souligné que ce moment spirituel, de rencontre et de communion qui réunit des Marocains, des Portugais et des personnes d’autres nationalités "nous permet de se rappeler ensemble de l’ambiance chaleureuse du mois de Ramadan au Maroc".

Il est question de promouvoir l’échange entre les membres de l’association mais aussi avec les ressortissants marocains qui viennent de s’installer au Portugal, a relevé M. Chichah, ajoutant que l’association œuvre par ailleurs dans la limite de ses moyens de trouver des solutions à certains problèmes en particulier en matière d’emploi.

Dans une déclaration à la MAP, l’acteur associatif a fait part aussi des besoins de la communauté marocaine en termes d’encadrement religieux en exprimant le souhait de voir des imams et prédicateurs déployés dans le pays ibérique pendant le mois sacré.

Il a de même plaidé pour le renforcement des liens de coopération avec le département en charge des affaires des MRE, afin de mieux servir cette communauté, notamment en ce qui concerne l’apprentissage de la langue arabe.