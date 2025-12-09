L’ISPJS organise la deuxième édition de Voices of Africa sous le thème “Voices of Africa for Human Rights”

L’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) organise le 11 décembre 2025 au Campus Casa Anfa la deuxième édition de Voices of Africa dédiée cette fois-ci aux droits humains, après le grand succès de la première édition, Voices of Africa for Women’s Rights, qui avait réuni 30 participants.



L’événement Voices of Africa for Human Rights rassemblera 60 participants provenant des cinq filières de l’ISPJS, mobilisés autour de trois modes d’expression : le plaidoyer (41 interventions), la création audiovisuelle (6 productions, incluant des courts-métrages et des micro-trottoirs) et la création artistique (5 œuvres dont chant, peinture et poésie).



Cette journée a pour objectif d’offrir un espace d’expression structuré, créatif et interdisciplinaire permettant à la jeunesse africaine de défendre, analyser et mettre en lumière les droits humains, en présence du Doyen, de l’équipe pédagogique et des étudiants de l’ISPJS.