L’ISPJS organise la deuxième édition de Voices of Africa sous le thème “Voices of Africa for Human Rights”

L’événement Voices of Africa for Human Rights rassemblera 60 participants provenant des cinq filières de l’ISPJS, mobilisés autour de trois modes d’expression : le plaidoyer (41 interventions), la création audiovisuelle (6 productions, incluant des courts-métrages et des micro-trottoirs) et la création artistique (5 œuvres dont chant, peinture et poésie).
Cette journée a pour objectif d’offrir un espace d’expression structuré, créatif et interdisciplinaire permettant à la jeunesse africaine de défendre, analyser et mettre en lumière les droits humains, en présence du Doyen, de l’équipe pédagogique et des étudiants de l’ISPJS.