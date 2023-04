L'IRCAM rend hommage au chercheur Lahoucine Ouazzi

Un hommage a été rendu au chercheur Lahoucine Ouazzi, mardi, à l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), en reconnaissance à ses contributions scientifiques et littéraires dans la promotion de la culture et de la langue amazighes.



Cette activité, organisée par le Centre des études anthropologiques et sociologiques relevant de l’IRCAM, a été l'occasion de présenter certains aspects du parcours de ce chercheur ainsi que ses réalisations littéraires et scientifiques.



Dans une allocution de circonstance, le doyen de l'IRCAM, Ahmed Boukous, a souligné la contribution importante du chercheur Lahoucine Ouazzi, tant dans le domaine des sciences politiques qu’en matière de promotion de la langue et de la culture amazighes.



Il a noté, dans ce sens, que "M. Ouazzi considère que l'approche de l'identité amazighe doit être pensée et repensée dans le cadre d'une identité multiple", soulignant que "le chercheur a amené du renouveau aux sciences politiques marocaines grâce à ses apports scientifiques".



M. Boukous a également indiqué que "l’honoré est un érudit en matière de culture et de langue amazighes, se distinguant par sa sensibilité envers la question culturelle marocaine en plus de son sens critique et de son respect des échanges de points de vue".



De son côté, le secrétaire général de l'IRCAM, Houcine Moujahid, a déclaré que "cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de l'Institut qui ne cesse de rendre hommage aux personnalités qui ont beaucoup donné dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes, et ce en reconnaissance des services qu'elles ont rendus à la culture nationale en général et à la culture amazighe en particulier".



M. Moujahid a indiqué que "Lahoucine Ouazzi faisait partie de la première génération d'intellectuels qui ont veillé à la promotion de la culture nationale dans toute sa diversité", soulignant que "le chercheur a consacré sa vie à la recherche dans le domaine de la culture amazighe à travers sa formation académique en sciences politiques et en recherche anthropologique".



Il a aussi rappelé que "M. Ouazzi avait contribué à l’édification du siège de l’IRCAM, après son inauguration par SM le Roi Mohammed VI, depuis 2001, puisqu’il était directeur du Centre des études anthropologiques et sociologiques relevant de l’institut", ajoutant qu’il a contribué, aux côtés de chercheurs et d’administrateurs, à établir les fondements de cette institution.



Pour sa part, M. Ouazzi a exprimé, dans une déclaration au portail amazigh de la MAP, sa joie pour cet hommage, qui représente une reconnaissance de ce qu'il a fait depuis la création de l'institut, saluant les efforts déployés par l’IRCAM en faveur de l’Etat et de la nation marocaine.

Il a rappelé qu'il a contribué, à travers plusieurs écrits en langue amazighe et un certain nombre d'articles, à la promotion de la culture et la langue amazighes, faisant ainsi référence à son ouvrage "L'émergence du mouvement culturel amazigh au Maroc".



Lahoucine Ouazzi est l'ancien directeur du Centre des études anthropologiques et sociologiques relevant de l’IRCAM et professeur de l'enseignement supérieur en droit constitutionnel et sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. On lui doit également plusieurs ouvrages littéraires.