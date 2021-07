L’IF de Fès propose une installation littéraire numérique

L’Institut français de Fès (IFF) propose, jusqu’au 06 juillet, une installation littéraire numérique L.I.R. (Livre In Room), offrant une expérience de lecture augmentée.



Grâce à ce dispositif, le lecteur peut suivre une séquence visuelle et sonore permettant une véritable immersion littéraire, selon l’IFF, qui relève que l’installation numérique L.I.R ‘’offre le doux privilège de s’échapper quelques instants du réel pour plonger dans les songes des écrivains’’.



L’objet livre est au centre de ce dispositif où il suffit de scanner son code-barres pour déclencher un extrait mis en scène. ''C'est une invitation à découvrir la littérature en réalité virtuelle'', a déclaré à la MAP la directrice de l’IFF, Delphine Boudon, relevant que cette installation numérique, qui est en tournée dans les Instituts français du Maroc, rencontre un grand succès.



Avec le L.I.R., le Théâtre Nouvelle génération – CDN de Lyon, porté par son équipe artistique ‘’Haut et court’’ défend un projet scénique aux frontières de la littérature et des arts visuels.

Leur démarche est guidée par une dramaturgie dans laquelle la scénographie, l’image et le son sont des moteurs de sens. L’équipe défend une vision de la littérature qui amène à se concentrer sur l’esprit de l’œuvre et à penser le travail d’adaptation comme une traduction scénique, où le spectateur a sa place active d’interprète.



Un programme de médiation culturelle autour de cette installation, destiné aux publics de la ville de Fès et aux adhérents de la Médiathèque de l’IFF, a été mis en place.