L'ICESCO lance un prix des courts métrages pour encourager la créativité des jeunes

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé le lancement du "Prix ICESCO des courts métrages" dans le cadre de son initiative "la culture à distance" au sein du "Foyer numérique de l'ICESCO", qui a été lancée par l'organisation pour soutenir les efforts de tous les États membres et de la communauté internationale face à la pandémie de Coronavirus (Covid-19). L'Organisation, dont le siège est basée à Rabat, a souligné sur son site web que ce prix vise à motiver les jeunes, à stimuler leur créativité artistique et à découvrir leurs talents dans la production de courts métrages de fiction et de documentaires, ainsi qu'à diffuser la culture de la paix. Ce prix, qui sera décerné à trois lauréats qui recevront, selon leur classement, respectivement 8.000 dollars américains, 6.000 dollars et 4.000 USD, vise à créer la bibliothèque numérique de l'ICESCO pour les courts métrages et à explorer ce que l'on pourrait appeler "l'économie de la vie" et les modes de travail, de créativité, la production et les métiers du futur.

La même source précise que les films participant à la compétition devraient couvrir l'un des domaines du mélodrame, de la documentation, du patrimoine et du folklore, des valeurs humaines, ou la santé et l'environnement, des films pour enfants ou de la vie quotidienne aux temps de coronavirus (Covid 19), ou bien la comédie, ajoutant que le film peut être réalisé avec des sons naturels et musicaux sans paroles (comme des films de la nature et des animaux ...).

Les œuvres en compétition ne doivent pas dépasser quatre minutes de projection et ne doivent pas avoir déjà participé à un autre concours comme elles ne peuvent pas porter atteinte aux valeurs humaines, religieuses et nationales, a expliqué l'ICESCO, ajoutant que le film doit comprendre une traduction dans l'une des trois langues de l'Organisation (arabe - anglais - français) et être envoyé à l'adresse électronique : film@icesco.org

Les comités nationaux pour l'éducation, la science et la culture et les autorités compétentes des États membres participeront à l'annonce du prix, tandis que l'ISESCO formera un jury pour sélectionner les courts métrages gagnants, à condition que les prix soient remis aux lauréats lors d'une cérémonie spéciale au siège de l'Organisation à Rabat.